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THE ALEX JONES SHOW (COMPLETE SHOW) SUNDAY 8/04/19 NEWSWARS INFOWARS
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63 views • August 05, 2019
The complete Sunday transmission as broadcast-- with commercials, promo's, the latest product specials & packages.
JUST SOME OF THE TOPICS TODAY FROM FEMA REGION 6 AND INFOWARS.COM:
FBI DEEMS CONSPIRACY THEORISTS THE NEW TERRORISTS INCLUDING Q MOVEMENT, QANON
LEFTISTS CHANGE EL PASO TEXAS SHOOTER PATRICK CRUSIUS 'S MYLIFE PAGE AFTER SATURDAY SHOOTING FROM DEMOCRAT TO REPUBLICAN -- PAGE CREATED AFTER SHOOTING
OPERATION NORTHWOODS 2: LEFTISTS FOMENT CIVIL WAR UPON THE AMERICAN PEOPLE
CENSORED, BLACKLISTED & BANNED: SEE ALEX JONES’ LIVE COVERAGE OF THE EL PASO MASSACRE
DOJ EXPECTED TO RELEASE BRUCE OHR 302 REPORTS, OTHER DOCUMENTS THIS WEEK
LIBERALS BLAME TRUMP, FOX NEWS FOLLOWING WEEKEND SHOOTINGS
VIDEO: ALEX JONES PREDICTED EL PASO MASSACRE LAST WEEK
THINGS THAT MAKE YA GO 'HMMMM': SHOOTER PATRICK CRUSIUS 'S DAD BRYAN IS A LICENSED COUNSELOR, WAS FORMER DUAL DIAGNOSIS PROGRAM MANAGER AT TIMBERLAWN MENTAL HEALTH SYSTEMS AND WAS DIRECTOR OF DAPA PSYCHIATRIC PROGRAMS AT DALLAS FACILITY
ABC 'DECIDES' TRUMP NEEDS TO ‘ANSWER FOR’ MASS SHOOTINGS HE CAUSED
Guests: Tom Pappert, GET
JUST SOME OF THE TOPICS TODAY FROM FEMA REGION 6 AND INFOWARS.COM:
FBI DEEMS CONSPIRACY THEORISTS THE NEW TERRORISTS INCLUDING Q MOVEMENT, QANON
LEFTISTS CHANGE EL PASO TEXAS SHOOTER PATRICK CRUSIUS 'S MYLIFE PAGE AFTER SATURDAY SHOOTING FROM DEMOCRAT TO REPUBLICAN -- PAGE CREATED AFTER SHOOTING
OPERATION NORTHWOODS 2: LEFTISTS FOMENT CIVIL WAR UPON THE AMERICAN PEOPLE
CENSORED, BLACKLISTED & BANNED: SEE ALEX JONES’ LIVE COVERAGE OF THE EL PASO MASSACRE
DOJ EXPECTED TO RELEASE BRUCE OHR 302 REPORTS, OTHER DOCUMENTS THIS WEEK
LIBERALS BLAME TRUMP, FOX NEWS FOLLOWING WEEKEND SHOOTINGS
VIDEO: ALEX JONES PREDICTED EL PASO MASSACRE LAST WEEK
THINGS THAT MAKE YA GO 'HMMMM': SHOOTER PATRICK CRUSIUS 'S DAD BRYAN IS A LICENSED COUNSELOR, WAS FORMER DUAL DIAGNOSIS PROGRAM MANAGER AT TIMBERLAWN MENTAL HEALTH SYSTEMS AND WAS DIRECTOR OF DAPA PSYCHIATRIC PROGRAMS AT DALLAS FACILITY
ABC 'DECIDES' TRUMP NEEDS TO ‘ANSWER FOR’ MASS SHOOTINGS HE CAUSED
Guests: Tom Pappert, GET
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