Το γραφένιο σε φρυγανιές, ρούχα και χαρτόνια έχει «γευστικές δυνατότητες»

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Rice που εισήγαγαν το επαγόμενο με λέιζερ γραφένιο (LIG) έχουν βελτιώσει την τεχνική τους για να παράγουν αυτό που μπορεί να αποτελέσει μια νέα κατηγορία βρώσιμων ηλεκτρονικών.

Το εργαστήριο Rice του χημικού James Tour, το οποίο κάποτε μετέτρεψε τα μπισκότα Girl Scout σε γραφένιο, διερευνά τρόπους γραφής μοτίβων απο γραφένιο με λέιζερ πάνω σε τρόφιμα και άλλα υλικά .

Η διαδικασία αποτελεί επέκταση του ισχυρισμού του εργαστηρίου Tour ότι οτιδήποτε με την κατάλληλη περιεκτικότητα σε άνθρακα μπορεί να μετατραπεί σε γραφένιο. Τα τελευταία χρόνια, το εργαστήριο ανέπτυξε και επέκτεινε τη μέθοδο για την παραγωγή αφρού γραφενίου χρησιμοποιώντας ένα εμπορικό λέιζερ για να μεταμορφώσει το ανώτερο στρώμα απο μια φθηνή πολυμερική μεμβράνη.