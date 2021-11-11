Wappie Ruud past weer in zijn auto!

Gelukkig, wappie Ruud van Es past weer in zijn auto, zijn gordel redt het nog even niet dus die doet hij gewoon niet vast.

Wappie Ruud is weer aardig hersteld, hij is een tijdje geleden geopereerd, hij kreeg zoals hij dat zelf zei 'een sleef'. In normale taal komt dat er dus op neer dat Ruud door het vele vreten van ongezond voedsel een operatie heeft gehad waardoor hij nu makkelijker kan afvallen simpelweg omdat hij niet meer zoveel kan vreten.

Ruud is strijdbaar, hij maakt zich ook erg druk over van alles en nog wat terwijl hij met grote snelheid over de A15 suist, zoals we al schreven, zonder gordel.

Wappie Ruud mag wel een beetje op zijn hart letten, want wat maakt hij zich weer druk zeg, over HOKSEN en mensen die naar tegen hem doen, hoe zou dat nou toch komen?

Domme Ruud, hij is er weer helemaal klaar voor, nog een paar kilootjes en hij past weer in zijn gordel en is hij helemaal weer klaar voor de strijd!

Ga er maar eens lekker voor zitten, een half uur dikke pret met Ruud!