Discours de Viktor Orbán après la victoire du Fidesz-KDNP aux élections du 3 avril 2022

Budapest, 3 avril 2022.

Source: miniszterelnok.hu



Voici le "Best of" :



Une si grande victoire, que même de la Lune elle est visible, en tout cas de Brussels surement.



Plus la victoire est grande, plus il faut de modestie, et admettons qu'il nous faut être modeste ce soir.



Il faudra l'étudier, et si on ne trouve pas de réponse, il faudra demander au Bon Dieu, comment cela était possible qu’on ait la plus grande victoire justement quand tout le monde s'est rallié contre nous.



Ce que nous savons, c'est que cette victoire signifie, que c’est en vain les tactiques, en vain les intrigues, les ruses, car au final c’est toujours le cœur qui l'emporte.



Il se peut même que nous devrions le dire, que d'énormes centres de pouvoir et d’organisations internationales se sont levés contre nous. Nous leur devons également dire un mot ou deux, histoire de leur faire un retour. Nous pouvons leur dire, que chaque centime donné à la gauche hongroise était un pur gaspillage. Et peut-être me serait-il permis de dire, que la gauche hongroise semble même être le pire investissement de la vie de l'oncle Gyuri (allusion directe à George Soros). Ils ne font que de lui prendre l'argent depuis douze ans.



La gauche ici à la maison, la gauche internationale tout autour de nous, les bureaucrates à Bruxelles, tout l'argent et les organisations de l'empire Soros, les médias « mainstream » internationaux et, à la fin, même le président ukrainien. Nous n'avons jamais eu autant d'adversaires à la fois. Mais c’était vain, tout cet argent et cet excès de force, car si nous nous unissons, nous ne pouvons pas être arrêtés.



Nous pensons aussi de tout cœur à nos amis Américains, Polonais, Italiens, Espagnols, Serbes, Slovaques et aussi Autrichiens, qui nous ont accompagnés et aidés ces derniers mois. Nous leur dédions également cette victoire. Ce n'est pas seulement notre victoire, c'est aussi leur victoire, car le monde entier a pu voir ce soir ici à Budapest que la politique chrétienne-démocrate, la politique conservatrice, la politique citoyenne et la politique patriotique ont gagné.



Et nous envoyons le message à l'Europe, que ce n'est pas le passé, mais c'est l'avenir. Ce sera notre avenir européen commun.