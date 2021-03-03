Entrevista com infectologista Roberta Lacerda sobre um ano da covid-19 no Brasil

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15 views • March 03, 2021





Saiba mais em: Em entrevista, infectologista de Natal diz que ivermectina reduz mortalidade pela Covid-19 Roberta Lacerda afirmou que países como Índia, México e Peru teriam tido sucesso ao controlar avanço do coronavírus com o uso do medicamento; ela também falou sobre a politização do uso do composto médicoSaiba mais em: https://agorarn.com.br/ultimas/em-entrevista-infectologista-de-natal-diz-que-ivermectina-reduz-mortalidade-pela-covid-19/ | Agora RN Keywords covid

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