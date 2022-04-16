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L'organisation des élections en France. Vers une fraude électorale ?
luciole
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180 views • April 16, 2022
6 avril 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=EuEC1o61jPc
Mélanie Gousseau : https://www.youtube.com/channel/UCPYPtC2SDu9b4j0rXk4DcfA

Gestions des listes électorales, organisation matérielle des élections. Ce qui a changé depuis 2017. Une réforme d'ampleur de notre système électoral a été opéré.
Allons-nous vers une fraude électorale?
Nous sommes passés en peu de temps de:
-D'une gestion humaine à une gestion complètement dématérialisée (Gestion des listes, des commissions de contrôle et transmission des résultats dématérialisés)
-D'une gestion locale par les communes dont le Maire est élu à une gestion opaque centralisée par l'INSEE
-D'un contrôle attentif du citoyen à un contrôle d'élus qui devient une simple formalité
-D'un contrôle local des procurations à un contrôle par l'INSEE.
De quelle légitimité dispose l'INSEE???
Résultats:
-Des listes électorales opaques qui échappent aux citoyens, au Maire et aux fonctionnaires territoriaux
-Des mouvements (inscriptions, radiations) sur les listes opaques

Nota Mélanie Gousseau : « Les fonctionnaires territoriaux sont soumis à une obligation de loyauté envers le Maire et à un devoir de discrétion. Je parle parce que je ne pouvais plus travailler dans ce système et je suis en disponibilité depuis janvier 2022 . Je n'aurai jamais pu poster ce genre de vidéo en étant en poste. »
Keywords
electionsfrancereformesysteme de gestion des listes electoralescommunesinseereurepertoire electoral unique
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