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Wappie Ferdi noemt politici nazi's!
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163 views • December 03, 2021
Coronawappie Ferdi Hendriks van het allang ter ziele gegane Zeeland in Opstand vindt het vervelend dat de overheid de adressen weet van ongevaccineerden.
Smalend noemt hij onder andere Hugo de Jonge een nazi en zegt dat 'de hardcore nazi's' zich in hun graf zullen omdraaien want zelfs die vinden het allemaal te ver gaan.
Zelfs in de Tweede Wereldoorlog gingen ze nog niet zo ver, volgens Wappie Ferdi herleeft hij de Tweede Wereldoorlog weer helemaal opnieuw, hij ziet het als dreigementen en hij verzucht dat het een gekke winter wordt.
En zo brabbelt hij nog een tijdje door, een stoer verhaal over zijn bezoekje aan de Action, over fucking tuig en doet ook nog even een Duitser na.
Opruiertje.
Smalend noemt hij onder andere Hugo de Jonge een nazi en zegt dat 'de hardcore nazi's' zich in hun graf zullen omdraaien want zelfs die vinden het allemaal te ver gaan.
Zelfs in de Tweede Wereldoorlog gingen ze nog niet zo ver, volgens Wappie Ferdi herleeft hij de Tweede Wereldoorlog weer helemaal opnieuw, hij ziet het als dreigementen en hij verzucht dat het een gekke winter wordt.
En zo brabbelt hij nog een tijdje door, een stoer verhaal over zijn bezoekje aan de Action, over fucking tuig en doet ook nog even een Duitser na.
Opruiertje.
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