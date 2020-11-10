Το σατανικό σχέδιο της ΕΛΙΤ για την Παγκόσμια Υποδούλωση....💥

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888 views • November 10, 2020



Η ταινία αυτή του αμερικανού δημοσιογράφου Alex Jones

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Κύριος στόχος της κυβέρνησης αυτής, καθώς αναφέρεται στην ταινία με αποδεικτικά στοιχεία, είναι όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση του πλανήτη, αλλά και από πριν, να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια τρομακτική μείωση του πληθυσμού της, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιβληθεί μια τέτοια αυταρχική κυβέρνηση παγκοσμίως, όταν δηλαδή ο πληθυσμός είναι πολύ λιγότερος και άρα πολύ καλύτερα ελεγχόμενος.

http://nikosxeiladakis.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%b9%cf%84-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3/G, Το βίντεο αποδίδει μέσα στον υπερσυμπυκνωμένο χρόνο των 15 λεπτών τα βασικά σημεία της αυθεντικής ταινίας του Alex Jones που έχει διάρκεια 2 ώρες και 20 λεπτά.Το θέμα της ταινίας είναι η μεθόδευση που γίνεται για μια ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ από την παγκόσμια ΕΛΙΤ των Πλουσίων, οι οποίοι αφού κατέκτησαν όλο το χρήμα του κόσμου, έχουν πλέον παθολογική ανάγκη για ΕΞΟΥΣΙΑ.Η ταινία αυτή του αμερικανού δημοσιογράφου Alex Jones https://www.youtube.com/watch?v=EHzTpwt_KVM& ;feature=emb_title ) είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς έρευνας πάνω σε ΑΛΗΘΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ που εξηγούν γιατί οι ηγέτες αυτού του κόσμου είναι μανιακοί με τον απόλυτο έλεγχο, της κατακυρίευσης και της σκλαβιάς της ανθρωπότητας, χειριζόμενοι τρομαχτική ισχύ για χάρη μόνο της ισχύoς, συγκεντρώνοντας την εξουσία σε ένα αδυσώπητο παγκόσμιο κυβερνητικό σύστημα, και επιδιώκοντας την «τελική λύση τους» για παγκόσμιο πληθυσμιακό αποδεκατισμό.Το σατανικό αυτό σχέδιο αυτής ης ολιγαρχίας «ΕΛΙΤ» των πλουσίων της γης, που κυβερνάνε μυστικά, ή φανερά, επί αιώνες την ανθρωπότητα, βρίσκεται πλέον στο τελικό του στάδιο για τη δημιουργία μιας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ.Κύριος στόχος της κυβέρνησης αυτής, καθώς αναφέρεται στην ταινία με αποδεικτικά στοιχεία, είναι όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση του πλανήτη, αλλά και από πριν, να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια τρομακτική μείωση του πληθυσμού της, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιβληθεί μια τέτοια αυταρχική κυβέρνηση παγκοσμίως, όταν δηλαδή ο πληθυσμός είναι πολύ λιγότερος και άρα πολύ καλύτερα ελεγχόμενος. Keywords recg

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