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ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ "ΤΡΑΜΠΙΚΕΣ" ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ!
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110 views • November 28, 2020
ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ "ΤΡΑΜΠΙΚΕΣ" ΠΑΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΖΙΑΣ, ΑΘ. ΚΟΛΥΒΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ
Ο Λουκάς Κίνιας φιλοξενεί προσωπικότητες της επικαιρότητας
και σκοντάφτει πάνω (ευτυχώς όχι μέσα) στις παγανιστικές
παγίδες του διαδικτύου...ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ...ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ για τους "Τραμπικούς" που στοχεύουν την ψυχή μας!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΖΙΑΣ, ΑΘ. ΚΟΛΥΒΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ
Ο Λουκάς Κίνιας φιλοξενεί προσωπικότητες της επικαιρότητας
και σκοντάφτει πάνω (ευτυχώς όχι μέσα) στις παγανιστικές
παγίδες του διαδικτύου...ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ...ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ για τους "Τραμπικούς" που στοχεύουν την ψυχή μας!
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