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Αυτή είναι όλη η αλήθεια για τα γεγονότα στην Ουκρανία...💥
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3039 views • March 14, 2022
"Αυτά που κανένας δεν θα σου πει. Αυτή είναι όλη η αλήθεια για τα γεγονότα στην Ουκρανία.
Για να γνωρίζετε πως διαστρεβλώθηκε Η ΑΛΗΘΕΙΑ και πως την παρουσιάζουν πολιτικοί και πόρνες της δημοσιογραφίας, που βρίσκονται από την πλευρά των ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ.
Όσα ακούσετε σ’ αυτό το βίντεο, είναι η αλήθεια για τα γεγονότα στην Ουκρανία.
Κανένας από τους εντεταλμένους δημοσιογράφους δεν θα σας τα πει.
Αποκαλυπτικό βίντεο που εξιστορεί και παρουσιάζει όλα τα γεγονότα στην Ουκρανία, από το 1991 μέχρι σήμερα.
Για να γνωρίζετε πως διαστρεβλώθηκε Η ΑΛΗΘΕΙΑ και πως την παρουσιάζουν πολιτικοί και πόρνες της δημοσιογραφίας, που βρίσκονται από την πλευρά των ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. "
https://attikanea.info/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B8%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CE%AF/
Για να γνωρίζετε πως διαστρεβλώθηκε Η ΑΛΗΘΕΙΑ και πως την παρουσιάζουν πολιτικοί και πόρνες της δημοσιογραφίας, που βρίσκονται από την πλευρά των ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ.
Όσα ακούσετε σ’ αυτό το βίντεο, είναι η αλήθεια για τα γεγονότα στην Ουκρανία.
Κανένας από τους εντεταλμένους δημοσιογράφους δεν θα σας τα πει.
Αποκαλυπτικό βίντεο που εξιστορεί και παρουσιάζει όλα τα γεγονότα στην Ουκρανία, από το 1991 μέχρι σήμερα.
Για να γνωρίζετε πως διαστρεβλώθηκε Η ΑΛΗΘΕΙΑ και πως την παρουσιάζουν πολιτικοί και πόρνες της δημοσιογραφίας, που βρίσκονται από την πλευρά των ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. "
https://attikanea.info/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B8%CE%B1-%CF%83%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CE%AF/
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