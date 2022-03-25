© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Игорь Стрелков_ О Крыме, Украине и чеченских кампаниях (1.04.20)
Follow
0
Share
Report
125 views • March 25, 2022
Интервью на канале "Момент истины"
Эксклюзивное интервью с Игорем Стрелковым (Игорь Гиркин) в цикле передач Чай с печеньками. В ходе интервью обсудили вопросы: ДНР и ЛНР, взаимоотношений Украины и России, сбитый боинг и правки в конституцию РФ. Почему война между Россией и Украиной неизбежна и когда Россия упустила свой шанс по быстрому улаживанию конфликта.
Эксклюзивное интервью с Игорем Стрелковым (Игорь Гиркин) в цикле передач Чай с печеньками. В ходе интервью обсудили вопросы: ДНР и ЛНР, взаимоотношений Украины и России, сбитый боинг и правки в конституцию РФ. Почему война между Россией и Украиной неизбежна и когда Россия упустила свой шанс по быстрому улаживанию конфликта.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.