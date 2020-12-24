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PUEBLERINA - Columba Dgz., Roberto Cañedo - Cocotitlán - 1949 Audio mejorado JGR
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18 views • December 24, 2020
Director y Argumentista: Emilio "Indio" Fernández
Columba Domínguez - Paloma
Roberto Cañedo - Aurelio Rodríguez
Luis Aceves Castaneda - Ramiro González
Guillermo Cramer - Julio González
Manuel Donde
Adaptación - Mauricio Magdaleno
Banda sonora, compositor - Antonio Díaz Conde
Productor - Oscar Dancigers
Director de fotografía - Gabriel Figueroa
Formato: 35mm, Blanco y negro
---
Banda sonora.-
--Temas:
Chiquita
Dos arbolitos
Tú, sólo tú
La Paloma
Zapateado
--Intérpretes:
Trío Los Calaveras
Hnos. Huesca
Héctor González
Carmen Reyo
----
-Un magistral drama rural, enmarcado por la fotografía inigualable del genial Gabriel Figueroa.
-Aquí la tierra y la mujer son adoradas por su capacidad única de dar vida.
- - -
Sinopsis:
Aurelio (Roberto Cañedo) sale de la cárcel y descubre que Paloma (woow! Columba Domínguez), su prometida, tiene un hijo fruto de un abuso cometido por la misma persona que a él lo envió a prisión: Julio González (Guillermo Cramer).
Aún así, se casan y siguen con sus vidas, hasta que Julio reaparece en ellas.
----
Notas interesantes:
--Se filmó en Cocotitlán, municipio del Estado de México.
--Su rodaje estuvo marcado por la severa crisis económica (más no la creativa) que azotaba al cine mexicano desde 1946.
--Debido a ello, su director y guionista Emilio “El Indio” Fernández se vio obligado a optimizar los recursos, convirtiéndola en la más barata de las películas de su etapa de esplendor.
--Afortunadamente esta austeridad sirvió para enfatizar la calidad de otros aspectos del filme, tales como la actuación de sus protagonistas y la fotografía, ésta a cargo de Gabriel Figueroa, quien fue justamente galardonado con el premio Ariel (el Oscar mexicano).
--Buena parte de la crítica considera a "Pueblerina" como la mejor película de Emilio Fernández y consta en el puesto número 13 en el listado de las 100 mejores películas del cine mexicano, elaborado en 1994 por la revista "Somos".
--Para su director tuvo tal relevancia esta cinta que en 1977 él mismo realizaría un 'remake' de la historia, titulada "México norte". Sin embargo, esta nueva versión no tuvo la misma repercusión que la original.
-----Sinopsis tomada de https://www.abc.es/play/pelicula/pueb..., a quien se le de el crédito correspondiente y se le agradece).-----
Columba Domínguez - Paloma
Roberto Cañedo - Aurelio Rodríguez
Luis Aceves Castaneda - Ramiro González
Guillermo Cramer - Julio González
Manuel Donde
Adaptación - Mauricio Magdaleno
Banda sonora, compositor - Antonio Díaz Conde
Productor - Oscar Dancigers
Director de fotografía - Gabriel Figueroa
Formato: 35mm, Blanco y negro
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Banda sonora.-
--Temas:
Chiquita
Dos arbolitos
Tú, sólo tú
La Paloma
Zapateado
--Intérpretes:
Trío Los Calaveras
Hnos. Huesca
Héctor González
Carmen Reyo
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-Un magistral drama rural, enmarcado por la fotografía inigualable del genial Gabriel Figueroa.
-Aquí la tierra y la mujer son adoradas por su capacidad única de dar vida.
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Sinopsis:
Aurelio (Roberto Cañedo) sale de la cárcel y descubre que Paloma (woow! Columba Domínguez), su prometida, tiene un hijo fruto de un abuso cometido por la misma persona que a él lo envió a prisión: Julio González (Guillermo Cramer).
Aún así, se casan y siguen con sus vidas, hasta que Julio reaparece en ellas.
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Notas interesantes:
--Se filmó en Cocotitlán, municipio del Estado de México.
--Su rodaje estuvo marcado por la severa crisis económica (más no la creativa) que azotaba al cine mexicano desde 1946.
--Debido a ello, su director y guionista Emilio “El Indio” Fernández se vio obligado a optimizar los recursos, convirtiéndola en la más barata de las películas de su etapa de esplendor.
--Afortunadamente esta austeridad sirvió para enfatizar la calidad de otros aspectos del filme, tales como la actuación de sus protagonistas y la fotografía, ésta a cargo de Gabriel Figueroa, quien fue justamente galardonado con el premio Ariel (el Oscar mexicano).
--Buena parte de la crítica considera a "Pueblerina" como la mejor película de Emilio Fernández y consta en el puesto número 13 en el listado de las 100 mejores películas del cine mexicano, elaborado en 1994 por la revista "Somos".
--Para su director tuvo tal relevancia esta cinta que en 1977 él mismo realizaría un 'remake' de la historia, titulada "México norte". Sin embargo, esta nueva versión no tuvo la misma repercusión que la original.
-----Sinopsis tomada de https://www.abc.es/play/pelicula/pueb..., a quien se le de el crédito correspondiente y se le agradece).-----
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