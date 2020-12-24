PUEBLERINA - Columba Dgz., Roberto Cañedo - Cocotitlán - 1949 Audio mejorado JGR

Joaquín Gutiérrez Rosales 0 follower Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

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Columba Domínguez - Paloma

Roberto Cañedo - Aurelio Rodríguez

Luis Aceves Castaneda - Ramiro González

Guillermo Cramer - Julio González

Manuel Donde

Adaptación - Mauricio Magdaleno

Banda sonora, compositor - Antonio Díaz Conde

Productor - Oscar Dancigers

Director de fotografía - Gabriel Figueroa

Formato: 35mm, Blanco y negro

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Banda sonora.-

--Temas:

Chiquita

Dos arbolitos

Tú, sólo tú

La Paloma

Zapateado

--Intérpretes:

Trío Los Calaveras

Hnos. Huesca

Héctor González

Carmen Reyo

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-Un magistral drama rural, enmarcado por la fotografía inigualable del genial Gabriel Figueroa.

-Aquí la tierra y la mujer son adoradas por su capacidad única de dar vida.

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Sinopsis:

Aurelio (Roberto Cañedo) sale de la cárcel y descubre que Paloma (woow! Columba Domínguez), su prometida, tiene un hijo fruto de un abuso cometido por la misma persona que a él lo envió a prisión: Julio González (Guillermo Cramer).

Aún así, se casan y siguen con sus vidas, hasta que Julio reaparece en ellas.

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Notas interesantes:

--Se filmó en Cocotitlán, municipio del Estado de México.

--Su rodaje estuvo marcado por la severa crisis económica (más no la creativa) que azotaba al cine mexicano desde 1946.

--Debido a ello, su director y guionista Emilio “El Indio” Fernández se vio obligado a optimizar los recursos, convirtiéndola en la más barata de las películas de su etapa de esplendor.

--Afortunadamente esta austeridad sirvió para enfatizar la calidad de otros aspectos del filme, tales como la actuación de sus protagonistas y la fotografía, ésta a cargo de Gabriel Figueroa, quien fue justamente galardonado con el premio Ariel (el Oscar mexicano).

--Buena parte de la crítica considera a "Pueblerina" como la mejor película de Emilio Fernández y consta en el puesto número 13 en el listado de las 100 mejores películas del cine mexicano, elaborado en 1994 por la revista "Somos".

--Para su director tuvo tal relevancia esta cinta que en 1977 él mismo realizaría un 'remake' de la historia, titulada "México norte". Sin embargo, esta nueva versión no tuvo la misma repercusión que la original.



-----Sinopsis tomada de Director y Argumentista: Emilio "Indio" FernándezColumba Domínguez - PalomaRoberto Cañedo - Aurelio RodríguezLuis Aceves Castaneda - Ramiro GonzálezGuillermo Cramer - Julio GonzálezManuel DondeAdaptación - Mauricio MagdalenoBanda sonora, compositor - Antonio Díaz CondeProductor - Oscar DancigersDirector de fotografía - Gabriel FigueroaFormato: 35mm, Blanco y negro---Banda sonora.---Temas:ChiquitaDos arbolitosTú, sólo túLa PalomaZapateado--Intérpretes:Trío Los CalaverasHnos. HuescaHéctor GonzálezCarmen Reyo-----Un magistral drama rural, enmarcado por la fotografía inigualable del genial Gabriel Figueroa.-Aquí la tierra y la mujer son adoradas por su capacidad única de dar vida.- - -Sinopsis:Aurelio (Roberto Cañedo) sale de la cárcel y descubre que Paloma (woow! Columba Domínguez), su prometida, tiene un hijo fruto de un abuso cometido por la misma persona que a él lo envió a prisión: Julio González (Guillermo Cramer).Aún así, se casan y siguen con sus vidas, hasta que Julio reaparece en ellas.----Notas interesantes:--Se filmó en Cocotitlán, municipio del Estado de México.--Su rodaje estuvo marcado por la severa crisis económica (más no la creativa) que azotaba al cine mexicano desde 1946.--Debido a ello, su director y guionista Emilio “El Indio” Fernández se vio obligado a optimizar los recursos, convirtiéndola en la más barata de las películas de su etapa de esplendor.--Afortunadamente esta austeridad sirvió para enfatizar la calidad de otros aspectos del filme, tales como la actuación de sus protagonistas y la fotografía, ésta a cargo de Gabriel Figueroa, quien fue justamente galardonado con el premio Ariel (el Oscar mexicano).--Buena parte de la crítica considera a "Pueblerina" como la mejor película de Emilio Fernández y consta en el puesto número 13 en el listado de las 100 mejores películas del cine mexicano, elaborado en 1994 por la revista "Somos".--Para su director tuvo tal relevancia esta cinta que en 1977 él mismo realizaría un 'remake' de la historia, titulada "México norte". Sin embargo, esta nueva versión no tuvo la misma repercusión que la original.-----Sinopsis tomada de https://www.abc.es/play/pelicula/pueb... , a quien se le de el crédito correspondiente y se le agradece).----- Keywords mexicofolkloremariachipueblerinamexican folklorecharrosroberto canedocolumba domingueztrio calaverashermanos huesca

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