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20 JAHRE 9/11 - 20 Jahre Lügen
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32 views • December 15, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
❝Zwanzig Jahre sind schon seit den Anschlägen am 11. September 2001 in New York vergangen...
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... Nach den Anschlägen versuchten US-Strategen, neuen Schwung in die US-Außenpolitik zu bringen, mit dem die USA als Weltpolizei weiter aktiv in der internationalen Politik auftreten konnten. So intervenierten die USA vor 20 Jahren in Afghanistan, um angeblich die Taliban und den Terrorismus zu bekämpfen und obendrein den Afghanen noch "Demokratie" beizubringen. Den USA blieb am Ende – nach zwanzig Jahren – nichts anderes übrig, als jene denkwürdige Entscheidung zum Abzug umzusetzen, da sie keines ihrer Ziele erreicht hatten und selbst tausende Tote zu beklagen hatten – neben den weit höheren Opferzahlen unter der überwiegend afghanischen Zivilbevölkerung in den zwei Jahrzehnten.❞
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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❝Zwanzig Jahre sind schon seit den Anschlägen am 11. September 2001 in New York vergangen...
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... Nach den Anschlägen versuchten US-Strategen, neuen Schwung in die US-Außenpolitik zu bringen, mit dem die USA als Weltpolizei weiter aktiv in der internationalen Politik auftreten konnten. So intervenierten die USA vor 20 Jahren in Afghanistan, um angeblich die Taliban und den Terrorismus zu bekämpfen und obendrein den Afghanen noch "Demokratie" beizubringen. Den USA blieb am Ende – nach zwanzig Jahren – nichts anderes übrig, als jene denkwürdige Entscheidung zum Abzug umzusetzen, da sie keines ihrer Ziele erreicht hatten und selbst tausende Tote zu beklagen hatten – neben den weit höheren Opferzahlen unter der überwiegend afghanischen Zivilbevölkerung in den zwei Jahrzehnten.❞
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