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Сумасшедший секси рак (Crazy Sexy Cancer)
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94 views • May 22, 2021
"Сумасшедший секси рак" - документальный фильм, снятый Крис Карр и её мужем.
"В 2003 году, когда я была 31-летней актрисой и фотографом, у меня диагностировали редкий и неизлечимый сосудистый рак IV-й стадии.
Недели спустя я начала снимать мою историю. Принимая, казалось бы, трагическую ситуацию и, превращая ее в творческое выражение, я разбавляю свое мужественное онкологическое путешествие большим количеством юмора.
Это действительно то, где началась моя миссия, страсть и работа ...
Перевод: Людмила Шевченко
Голос за кадром и монтаж: Сергей Горин, Мастерская АзъЕсмь, 2021 год
https://a3esm.ru
• Благодарим за финансовую поддержку сеть ресторанов "Дядя Фрэнк "(Ростов-на-Дону)
https://unclefrank.ru/
Инста Крис https://www.instagram.com/crazysexykris/
"В 2003 году, когда я была 31-летней актрисой и фотографом, у меня диагностировали редкий и неизлечимый сосудистый рак IV-й стадии.
Недели спустя я начала снимать мою историю. Принимая, казалось бы, трагическую ситуацию и, превращая ее в творческое выражение, я разбавляю свое мужественное онкологическое путешествие большим количеством юмора.
Это действительно то, где началась моя миссия, страсть и работа ...
Перевод: Людмила Шевченко
Голос за кадром и монтаж: Сергей Горин, Мастерская АзъЕсмь, 2021 год
https://a3esm.ru
• Благодарим за финансовую поддержку сеть ресторанов "Дядя Фрэнк "(Ростов-на-Дону)
https://unclefrank.ru/
Инста Крис https://www.instagram.com/crazysexykris/
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