Strep Throat Treatment Castle Rock

๐Ÿ‘‰๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ ๐—ง๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐—ฎ๐˜?

Strep throat is a bacterial infection caused by Group A Streptococcus. Viruses or symptoms from seasonal allergies cause most sore throats.





๐Ÿ‘‰๐—›๐—ผ๐˜„ ๐——๐—ผ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ ๐—ง๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐—ฎ๐˜ ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ?

Strep throat spreads like other common illnesses that impact the respiratory system.





โœ Coughing or sneezing

โœ Sharing items that touch the mouth, like water bottles, eating utensils, lip balm and other items

โœ Touching a contaminated surface or item and then touching your mouth or nose





๐Ÿ‘‰๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ผ๐—ป ๐—ฆ๐˜†๐—บ๐—ฝ๐˜๐—ผ๐—บ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ ๐—ง๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐—ฎ๐˜

โœ Fever

โœ Pain, especially when swallowing

โœ Abrupt start of sore throat

โœ White patches or pus on tonsils

โœ Swollen or red tonsils

โœ Red spots on the roof of the mouth





๐Ÿ‘‰๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐’๐ญ๐ซ๐ž๐ฉ ๐“๐ก๐ซ๐จ๐š๐ญ

A simple throat swab test detects strep. The back of the throat is swabbed then the swab is tested for the presence of Group A Strep.





๐Ÿ‘‰๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ ๐—ง๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐—ฎ๐˜

โœ Rheumatic fever

โœ Post-streptococcal glomerulonephritis

โœ Sinus infections or ear infections

โœ Abscesses on or near the tonsils





๐Ÿ‘‰๐—š๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ผ ๐—ก๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—น ๐—”๐—ฐ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€

Itโ€™s best to stay home and avoid contact with others until you begin treatment with antibiotics. Keep children home from school, daycare, and other activities.





