Κρατικοί Δούρειοι Ίπποι

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Στις 10 Ιουνίου 2021, το SPD και το CDU/CSU αποφάσισαν ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία μπορεί να μας μολύνει προληπτικά με έναν κρατικό Δούρειο Ίππο και να μας παρακολουθεί - ακόμα κι αν δεν σχεδιάζουμε ή δεν διαπράττουμε κάποιο έγκλημα. Δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο πριν λίγο καιρό μαζί με το GFF. Βοηθήστε να συνεχιστεί η ανάληψη στρατηγικής δράσης (με συνταγματικές καταγγελίες) κατά των #statetrojans. Γίνετε υποστηρικτικό μέλος τώρα! http://freiheitsrechte.org/join Περισσότερες πληροφορίες: https://netzpolitik.org/2021/bundespolizeigesetz-grosse-koalition-einigt-sich-auf-staatstrojaner-einsatz-schon-vor-straftaten/ www.heise.de/news/Bundestag-gibt-Staatstrojaner-fuer-Geheimdienste-und-Bundespolizei-frei-6067818.html https://motionensemble.de/ https://alexanderlehmann.net/ ΠΗΓΗ βίντεο: www.youtube.com/watch?v=CB1WVpqg22k
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