Κρατικοί Δούρειοι Ίπποι

Στις 10 Ιουνίου 2021, το SPD και το CDU/CSU αποφάσισαν ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία μπορεί να μας μολύνει προληπτικά με έναν κρατικό Δούρειο Ίππο και να μας παρακολουθεί - ακόμα κι αν δεν σχεδιάζουμε ή δεν διαπράττουμε κάποιο έγκλημα. Δημιουργήσαμε αυτό το βίντεο πριν λίγο καιρό μαζί με το GFF. Βοηθήστε να συνεχιστεί η ανάληψη στρατηγικής δράσης (με συνταγματικές καταγγελίες) κατά των #statetrojans. Γίνετε υποστηρικτικό μέλος τώρα! http://freiheitsrechte.org/join Περισσότερες πληροφορίες: https://netzpolitik.org/2021/bundespolizeigesetz-grosse-koalition-einigt-sich-auf-staatstrojaner-einsatz-schon-vor-straftaten/ www.heise.de/news/Bundestag-gibt-Staatstrojaner-fuer-Geheimdienste-und-Bundespolizei-frei-6067818.html https://motionensemble.de/ https://alexanderlehmann.net/ ΠΗΓΗ βίντεο: www.youtube.com/watch?v=CB1WVpqg22k





ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα βίντεο είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της. Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Η δημοσίευσή, γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, νομικούς, ανθρωπιστικούς, ενημερωτικούς, μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.

