BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

THE COMING CURRENCY RESET WITH CATHERINE AUSTIN FITTS & WHITNEY WEBB (DUTCH SUBTITLES)
Truth or Consequences
Truth or Consequences
3946 followers
Follow
0
Share
Report
94 views • October 18, 2021
https://rumble.com/vmc4wl-de-komende-valuta-reset-met-catherine-austin-fitts-and-whitney-webb-nederla.html
Nederlands artikel op CommonSenseTV.nl: https://commonsensetv.nl/the-going-direct-reset-totale-gecentraliseerde-digitale-financiele-controle-gecombineerd-met-een-sociaal-kredietsysteem/

Soon an English version of the article will become available.

Deze podcast is opgenomen op 16 januari 2021, maar zou qua relevantie ook gisteren opgenomen kunnen zijn. Dat krijg je met dames zoals Catherine Austin Fitts (voormalig Assistent Minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling in de Bush senior administratie en voormalig top Wall Street Bankier en oprichtster van Solari Inc.) en Whitney Webb (Onafhankelijke onderzoeksjournaliste) die ver vooruit op de troepen lopen. Zeer de moeite waard om te beluisteren en een beter beeld te krijgen van de globale financiële transformatie die momenteel wordt doorgevoerd tijdens het coronatijdperk en ons leven voor altijd zal veranderen. Vertaald door Avalerion Awakes.

Tijdcodes:
2:50 min - 'The Going Direct Reset' goedkeuring van de top G7 Centrale Banken
7:15 min - Een nieuw Orwelliaans economisch systeem; Inclusieve Kapitalisme
15:44 - Centrale Bank Digitale Cryptovaluta (CBDC) vs gedecentraliseerde cryptovaluta
30:45 min - Universeel Basisinkomen (UBI)
41:00 min - Transhumanisme en de genetische Covid-19 vaccins
54:50 - Onrust in Washington D.C.
1:06:26 - Oplossingen om buiten het systeem te overleven
Keywords
nwodollartranshumanismreset
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Global Crop Prices Post Largest Quarterly Jump Since Ukraine Invasion, Index Shows

Global Crop Prices Post Largest Quarterly Jump Since Ukraine Invasion, Index Shows

Sterling Ashworth
AP-NORC Poll: Most Americans Blame Trump for High Prices as Economic Approval Hits New Low

AP-NORC Poll: Most Americans Blame Trump for High Prices as Economic Approval Hits New Low

Sterling Ashworth
The Diesel Domino Effect: Why 16 Trucking Bankruptcies Signal a Coming Food Crisis

The Diesel Domino Effect: Why 16 Trucking Bankruptcies Signal a Coming Food Crisis

Mike Adams
Anthropic IPO Prospectus Reveals Company Bleeding Cash, Striving for $2T Valuation

Anthropic IPO Prospectus Reveals Company Bleeding Cash, Striving for $2T Valuation

Chase Codewell
Russian-Made Goods Account for 45% of Light Industry Market, Minister Says

Russian-Made Goods Account for 45% of Light Industry Market, Minister Says

Garrison Vance
U.S. energy boom cushions economy as Europe&#8217;s inflation climbs amid oil shock

U.S. energy boom cushions economy as Europe’s inflation climbs amid oil shock

Cassie B.
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy