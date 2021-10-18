© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THE COMING CURRENCY RESET WITH CATHERINE AUSTIN FITTS & WHITNEY WEBB (DUTCH SUBTITLES)
Follow
0
Share
Report
94 views • October 18, 2021
https://rumble.com/vmc4wl-de-komende-valuta-reset-met-catherine-austin-fitts-and-whitney-webb-nederla.html
Nederlands artikel op CommonSenseTV.nl: https://commonsensetv.nl/the-going-direct-reset-totale-gecentraliseerde-digitale-financiele-controle-gecombineerd-met-een-sociaal-kredietsysteem/
Soon an English version of the article will become available.
Deze podcast is opgenomen op 16 januari 2021, maar zou qua relevantie ook gisteren opgenomen kunnen zijn. Dat krijg je met dames zoals Catherine Austin Fitts (voormalig Assistent Minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling in de Bush senior administratie en voormalig top Wall Street Bankier en oprichtster van Solari Inc.) en Whitney Webb (Onafhankelijke onderzoeksjournaliste) die ver vooruit op de troepen lopen. Zeer de moeite waard om te beluisteren en een beter beeld te krijgen van de globale financiële transformatie die momenteel wordt doorgevoerd tijdens het coronatijdperk en ons leven voor altijd zal veranderen. Vertaald door Avalerion Awakes.
Tijdcodes:
2:50 min - 'The Going Direct Reset' goedkeuring van de top G7 Centrale Banken
7:15 min - Een nieuw Orwelliaans economisch systeem; Inclusieve Kapitalisme
15:44 - Centrale Bank Digitale Cryptovaluta (CBDC) vs gedecentraliseerde cryptovaluta
30:45 min - Universeel Basisinkomen (UBI)
41:00 min - Transhumanisme en de genetische Covid-19 vaccins
54:50 - Onrust in Washington D.C.
1:06:26 - Oplossingen om buiten het systeem te overleven
Nederlands artikel op CommonSenseTV.nl: https://commonsensetv.nl/the-going-direct-reset-totale-gecentraliseerde-digitale-financiele-controle-gecombineerd-met-een-sociaal-kredietsysteem/
Soon an English version of the article will become available.
Deze podcast is opgenomen op 16 januari 2021, maar zou qua relevantie ook gisteren opgenomen kunnen zijn. Dat krijg je met dames zoals Catherine Austin Fitts (voormalig Assistent Minister van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling in de Bush senior administratie en voormalig top Wall Street Bankier en oprichtster van Solari Inc.) en Whitney Webb (Onafhankelijke onderzoeksjournaliste) die ver vooruit op de troepen lopen. Zeer de moeite waard om te beluisteren en een beter beeld te krijgen van de globale financiële transformatie die momenteel wordt doorgevoerd tijdens het coronatijdperk en ons leven voor altijd zal veranderen. Vertaald door Avalerion Awakes.
Tijdcodes:
2:50 min - 'The Going Direct Reset' goedkeuring van de top G7 Centrale Banken
7:15 min - Een nieuw Orwelliaans economisch systeem; Inclusieve Kapitalisme
15:44 - Centrale Bank Digitale Cryptovaluta (CBDC) vs gedecentraliseerde cryptovaluta
30:45 min - Universeel Basisinkomen (UBI)
41:00 min - Transhumanisme en de genetische Covid-19 vaccins
54:50 - Onrust in Washington D.C.
1:06:26 - Oplossingen om buiten het systeem te overleven
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.