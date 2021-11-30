Η Μεγάλη Επανεκκίνηση στην Εκπαίδευση & η Υπερ-Ευγονική Τεχνο-Φασιστική Επανεξέλιξή μας

Geopolitics & EmpireΟ John Klyczek αναλύει τα αίτια του σύγχρονου τεχνοκρατικού συστήματος εκπαίδευσης.Ξεκινώντας από τις πρωσικές του καταβολές - απο τον Johann Gottlieb Fichte, το εργαστήριο ψυχολογικής έρευνας του Wilhelm Wundt, το Τάγμα Skull and Bones, τον John Dewey και τον John B. Watson, τα συστήματα αυτά προσανατολίζονται σε ένα κολεκτιβιστικό μοντέλο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, και την ψυχολογία της ανταπόκρισης στα ερεθίσματα.Αργότερα, η UNESCO μέσω του Julian Huxley προσπαθεί να ενσωματώσει την ιδέα της ευγονικής στο εκπαιδευτικό σύστημα.Με την πάροδο των δεκαετιών εμφανίζονται λέξεις όπως η «δια βίου μάθηση», η οποία στην πραγματικότητα αναφέρεται στη συνεχή θεσμική επανεκπαίδευση για να συμβαδίζει με την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας.Πιστεύει ότι βρισκόμαστε ήδη υπό παγκόσμια κυβέρνηση. Αναλύει πώς ο σκοπός της υποχρεωτικότητας για τα εμβόλια Covid στην εκπαίδευση, είναι για να δημιουργήσει στην πραγματικότητα την πρόφαση για μια ψηφιακή ταυτότητα στο Blockchain - η οποία στη συνέχεια θα επακταθεί σε ένα Σύστημα Κοινωνικής Βαθμολόγησης (Social Credit System).Εξηγεί πως ο πραγματικός σκοπός του πολιτικά ορθού κινήματος "woke" είναι να κατηγοριοποιήσει τους πάντες ωστε να διευκολυνθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στην άντληση των δεδομένων (Data Mining) απο τον καθένα.Με βάση τις παρούσες συνθήκες στα σχολεία, θεωρεί την κατ' οίκον εκπαίδευση ως την καλύτερη επιλογή.___ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να τη δείτε εδώ: