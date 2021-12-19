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Kvällens Galenskap 211219
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30 views • December 19, 2021
1. Smittar spikproteinet. Hittade en youtubekanal som heter Linus Noremalm. Han intevjuar Tony Berglund. 6 minuter ljudstrul i början
https://www.youtube.com/watch?v=KQuXmEh12Ns&;t=3685s
2. Sverige kunde ha upphört att existera runt 1810, då ryska, danska och franska trupper var beredda att dela upp landet. Skälet var en oduglig statsledning, som av omvärlden beskrevs som naiv, okunnig och världsfrånvänd. Likheterna med svenska etablissemang 200 år senare är slående.
https://samtiden.nu/2021/12/sverige-vid-avgrunden-etablissemangen-lika-naiva-da-som-nu/
3. CNN: Bär mask hemma och fira julafton med covidtest. En plusartikel.
https://samnytt.se/cnn-bar-mask-hemma-och-fira-julafton-med-covidtest/
4. Som Nya Tider tidigare rapporterat om spåddes årets säsongsinfluensa bli mycket aggressiv, något som nu besannats. I Stockholm är antalet sjukhusinlagda för influensa till och med dubbelt så högt som antalet inlagda för covid-19.
https://www.nyatider.nu/kris-pa-sjukhus-i-stockholm-storsta-problemet-ar-sasongsinfluensan/
5. USA:s luftkrig i Mellanöstern grundades på mycket bristfälliga underrättelser, vilket resulterat i tusentals civila dödsfall varav många barn. Det avslöjar The New York Times efter att ha gått igenom dokument från Pentagon.
https://nyheter.swebbtv.se/usas-luftkrig-kritiseras-sarskilt-illa-under-president-obama/
6. Gustav II Adolf räknas oftast som Sveriges störste och mest kände kung genom tiderna. Men Centerpartiets partiledare Annie Lööf vet inte ens under vilket århundrade han levde – utan gissade fel på 213 år, rapporterar Samnytt.
https://www.friatider.se/annie-loof-vet-inte-vem-gustav-ii-adolf-ar
7. Bidragsentreprenörerna Mario Nikolic och Kevin Ambaye levde ett lyxliv efter att ha gått med vinst på 72 miljoner på så kallade ensamkommande flyktingbarn. Nu ställs invandrarduon inför rätta för grovt bokföringsbrott, rapporterar GT.
https://www.friatider.se/blev-stenrika-pa-flyktingbarn-nu-stalls-de-infor-ratta
8. Vänstern i USA fortsätter att kriga mot julen | Årets sista Utrikessvepet
https://www.youtube.com/watch?v=QLBCMcc2l4Y&;t=5s
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=KQuXmEh12Ns&;t=3685s
2. Sverige kunde ha upphört att existera runt 1810, då ryska, danska och franska trupper var beredda att dela upp landet. Skälet var en oduglig statsledning, som av omvärlden beskrevs som naiv, okunnig och världsfrånvänd. Likheterna med svenska etablissemang 200 år senare är slående.
https://samtiden.nu/2021/12/sverige-vid-avgrunden-etablissemangen-lika-naiva-da-som-nu/
3. CNN: Bär mask hemma och fira julafton med covidtest. En plusartikel.
https://samnytt.se/cnn-bar-mask-hemma-och-fira-julafton-med-covidtest/
4. Som Nya Tider tidigare rapporterat om spåddes årets säsongsinfluensa bli mycket aggressiv, något som nu besannats. I Stockholm är antalet sjukhusinlagda för influensa till och med dubbelt så högt som antalet inlagda för covid-19.
https://www.nyatider.nu/kris-pa-sjukhus-i-stockholm-storsta-problemet-ar-sasongsinfluensan/
5. USA:s luftkrig i Mellanöstern grundades på mycket bristfälliga underrättelser, vilket resulterat i tusentals civila dödsfall varav många barn. Det avslöjar The New York Times efter att ha gått igenom dokument från Pentagon.
https://nyheter.swebbtv.se/usas-luftkrig-kritiseras-sarskilt-illa-under-president-obama/
6. Gustav II Adolf räknas oftast som Sveriges störste och mest kände kung genom tiderna. Men Centerpartiets partiledare Annie Lööf vet inte ens under vilket århundrade han levde – utan gissade fel på 213 år, rapporterar Samnytt.
https://www.friatider.se/annie-loof-vet-inte-vem-gustav-ii-adolf-ar
7. Bidragsentreprenörerna Mario Nikolic och Kevin Ambaye levde ett lyxliv efter att ha gått med vinst på 72 miljoner på så kallade ensamkommande flyktingbarn. Nu ställs invandrarduon inför rätta för grovt bokföringsbrott, rapporterar GT.
https://www.friatider.se/blev-stenrika-pa-flyktingbarn-nu-stalls-de-infor-ratta
8. Vänstern i USA fortsätter att kriga mot julen | Årets sista Utrikessvepet
https://www.youtube.com/watch?v=QLBCMcc2l4Y&;t=5s
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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