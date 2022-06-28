2016, 종말의 카운트다운- 적그리스도 채널의 예언성취 현황정리와 세계기상이변과 귀신빙의와 악령좀비현상, 일루미나티! 마지막 시대의 검증 [CRAMV(T.S.)-7]

[2022. 6. 28]





게시일: 2016. 8. 20.

[*2016.6.28 업로드추가, 3번째 채널 재업]

*Making Note(메이킹 노트): http://travelfacebook.tistory.com/4075

*2014년 적그리스도 채널의 예고중 2016년 실제로 이뤄가고 있는 현상들

1. 십자가해와 육각형천체등의 니비루 현상관측, 2.교황암살미수,

3.정맥인증확대와 후지쯔선정. 4.EU붕괴전조(영국 브렉시트 탈퇴)





-국내연간 지진현황은 25년전에 비해 15배이상증가하고 있고,

세계적으로 40년전에 비해 30배이상 증가하고 있다.

2014년도 자신을 적그리스도라 하는 이가 나타났고, 2016년 페루와 말레이시아의 학교에선 대낮에 학생과 교사들이 귀신에 빙의되어

학교문을 닫기도 하고,FLAKKA란 신종마약은 복용자에게 마치 악령에 빙의된듯한 엑소시즘 현상을 보여주고 있다.

말레이시아에서 대낮에 학생들과 교사가 단체로 귀신을 목격한 날은, 공교롭게 고대 이교도의 축제기간, 바로 런던에 바알신전 개선문이 세워진 날이고, 일본에선 어떤 진노처럼 구마모토 2차지진이 일어난 날이기도 하다. (2016.4.19)





선은 침묵함으로써 그 명색을 잃어가고, 악은 적극적으로 그 사명을 이루기 위해 최선을 다하고 있고,

정의가 그 힘을 잃고, 밤이 그림자를 뻗듯 그 권세를 넓혀가고 있다.

이제 우리는 인간이나 권세가의 타락범주가 아닌, 어둠 그 자체에서 온 존재들에 대해, 그리고 우리 영혼의 잠식에 대하여 우려해보아야 한다.

호피족의 예언에선 니비루의 근접시 남녀노소의 구분이 흐릿하여 세상이 혼란하고, 영혼이 약한자들은 쉽게 미칠것이라 한다.

세상의 차원이 중첩되고 많은 문들을 통해서 지구의 존재가 아닌 이들이 나타날 것이라 한다.

오늘날 정신적 문제는 커지고 있고, 사람들은 충동과 제어력을 잃고 있고, 묻지마 범죄는 폭발적으로 증가한다.

남여노소의 구분의 약화라?.. 전세계적으로 동성애가 증가하고 있고, 최근에 동성애를 찬미하는 K-POP뮤비까지 나와있다.

핏빛하늘이 뜬 엘살바도로는 이제 1시간에 범죄로 1명이상이 사망하는 무법의 범죄국가가 되었다.

얼마전 유럽의 세계최대터널 공사에선 공공연히 대낮에 사탄을 숭배하는 의식이 행해졌다.





이 영상을 만들며 마음이 내내 무거웠던 것은, 이제껏 제작한 음모론 영상중에서 가장 무거운 느낌의 제작이었고,

종말의 나침반을 예견해볼때, 말세가 먼 미래가 아닌,

그 모든 현상과 지표들이, 지금의 시간을 가리키고 있다는 것을 처참히 확인해가는 느낌이었기 때문이다.

이 영상을 작업하는 와중에도 영상속에 예시한 하늘소리 영상처럼,

이제는 하늘에서 비행기가 없어야할 도심에서 때론 책상에 진동이 전해질 만큼 엄청나게 큰 소리들을 하루 수백회에 이를만큼 매일같이 듣는다.

최소한 부정할수 없는 것은 지금 무척 큰 변화들이 일어나고 있고, 무엇인가 거대한 일들이 일어날 것이란 예측이다.









이 영상은 1시간여에 걸쳐 음악적 리메이크를 거쳐, 이성보다는 혼과 감성으로 느낄수 있는 영상제작을 시도해보았으며,

그 내용은 무척 압축적입니다. 필요하신 분은 정지를 누르면서 보시고,

시대를 통찰할수 있는 하나의 소스가 되기를 바라며...!

이것은 크리스천을 위한 영상이 아닙니다. 저는 비종교인입니다.

종교를 떠나서 이 시대의 징후와 종말은 만인의 운명과 결부됩니다. -찰리-

--------2016.9.2.추가-------

..**영상(15:54) 지진증가관련 내용.. 2016.6.28 종말의 카운트 다운 영상업로드후 추가로 일어난 한반도 지진및 세계지진들, 2016년 9월 2일 중간집계!

(한반도 55여일간 16건, 평균 3.4일당 1건 집계! 2015년 전체 평균 8.3일당 1건으로 발생율 증가!)

1. 2016/07/05 [발생시간] 20:33:03 [진도] 5.0 - 35.51 N 129.99 E 울산 동구 동쪽 52km 해역

2. 2016/07/05 [발생시간] 21:24:35 [진도] 2.6 -35.51 N 129.87 E 울산 동구 동쪽 41km 해역

3. 2016/07/09 [발생시간] 04:47:52 [진도] 2.3 - 35.48 N 129.97 E 울산 동구 동쪽 50km 해역

4. 2016/07/09 [발생시간] 13:16:48 [진도] 2.6 -38.69 N 125.83 E 북한 황해북도 송림 동남동쪽 18km 지역

5. 2016/07/13 [발생시간] 14:13:02 [진도] 2.0 - 36.80 N 128.53 E 경북 영주시 서쪽 9km 지역

6. 2016/07/14 [발생시간] 22:31:13 [진도] 2.8 - 35.12 N 130.24 E 울산 동구 동남동쪽 86km 해역

7. 2016/07/30 [발생시간] 01:51:57 [진도] 2.3 -33.06 N 126.33 E 제주 서귀포시 남서쪽 27km 해역

8. 2016/08/16 [발생시간] 11:57:40 [진도] 2.0 - 36.76 N 128.84 E 경북 안동시 북북동쪽 24km 지역

9. 2016/08/17 [발생시간] 11:17:38 [진도] 2.7 - 38.38 N 128.08 E 강원 양구군 북북동쪽 31km 지역(북한지역)

10. 2016/08/18 [발생시간] 17:08:46 [진도] 2.1 -38.18 N 125.46 E 인천 옹진군 연평도 남남서쪽 58km 해역

11. 2016/08/18 [발생시간] 22:21:10 [진도] 2.6 -38.84 N 125.7 E 북한 황해북도 송림 북북동쪽 13km 지역

12. 2016/08/20 [발생시간] 12:18:21 [진도] 3.0 -38.38 N 128.09 E 강원 양구군 북북동쪽 32km 지역(북한지역)

13. 2016/08/20 [발생시간] 18:54:44 [진도] 2.6 - 33.49 N 127.3 E 제주 서귀포시 동북동쪽 41km 해역

14. 2016/08/28 [발생시간] 21:27:55 [진도] 2.4 - 38.65 N 127.16 E 북한 강원 평강 북북서쪽 29km 지역

15. 2016/08/28 [발생시간] 23:27:19 [진도] 2.3 - 35.64 N 127.47 E 전북 장수군 서쪽 5km 지역

16. 2016/08/30 [발생시간] 00:39:46 [진도] 2.6 -35.55 N 128.03 E 경남 합천군 서쪽 13km 지역

*계산결과로는 2016년 한반도 한해 지진수는 대략 67회 발생할 걸로 추산! [참고분석글] http://travelfacebook.tistory.com/4152





(대부분 많은 사상자가 발생한 진도 5.0이상 해외의 대형지진들만..45일간 18건 발생, 평균 2.5일당 강진 1건! 2015년 평균 4.5일당 1건으로 발생율 증가!)

1. 2016/07/17 [발생시간] 13:24:00 [진도] 5.0 - 36.01 N 139.9 E 일본 혼슈 사이타마현 사이타마 북동쪽 28km 지역

2. 2016/07/20 [발생시간] 07:25:00 [진도] 5.0 - 36.10 N 140.0 E 일본 사이타마현 사이타마 북동쪽 42km 지역

3. 2016/07/26 [발생시간] 02:26:49 [진도] 6.2 - 26.11 S 70.65 W 칠레 디에고 데 알마그로 서북서쪽 66km 지역

4. 2016/07/27 [발생시간] 23:47:00 [진도] 5.3 - 36.40 N 140.6 E 일본 혼슈 이바라키현 미토 동북동쪽 12km 지역

5. 2016/07/30 [발생시간] 06:18:24 [진도] 7.7 -18.50 N 145.8 E 태평양 괌 북북동쪽 566km 해역

6. 2016/08/04 [발생시간] 23:15:11 [진도] 6.0 - 22.39 S 65.99 W 아르헨티나 아브라팜파 북서쪽 48km 지역

7. 2016/08/05 [발생시간] 01:25:00 [진도] 6.3 - 25.20 N 141.9 E 일본 혼슈 시즈오카현 시즈오카 남남동쪽 1138km 해역

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