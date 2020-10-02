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ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ PFIZER-Δρ Mike Yeadon-ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΕΙΤΕ ΤΟ.!!!!!!
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115 views • October 02, 2020
ΠΗΓΗ-VideoTranslations https://www.youtube.com/watch?v=qZ6LDAKiyEg&;ab_channel=VideoTranslations
Ο Δρ Mike Yeadon είναι πρώην Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Επιστήμονας (Chief Scientific Officer) στη Μονάδα Έρευνας στις Αλλεργικές και Αναπνευστικές Παθήσεις της μεγαλοφαρμακευτικής Pfizer. Είναι ειδικός σε θέματα αλλεργίας και αναπνευστικής θεραπείας και καινοτόμος ερευνητής φαρμάκων με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων. Ο Δρ Yeadon έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα και από το 2011 έχει διατελέσει χρέη συμβούλου σε περισσότερες από 20 εταιρείες βιοτεχνολογίας. Προτού εργαστεί ανεξάρτητα ως σύμβουλος, διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Επιστήμονας της Μονάδας Έρευνας στις Αλλεργικές και Αναπνευστικές Παθήσεις της Pfizer (Pfizer A&R Research Unit). Στην Pfizer, ο Δρ Yeadon ήταν υπεύθυνος για την επιλογή στόχων και την εισαγωγή νέων μορίων σε ανθρώπους, οδηγώντας διεπιστημονικές ομάδες μέχρι και διακοσίων υπαλλήλων και κερδίζοντας Βραβείο Επιτευγμάτων Παραγωγικότητας το 2008. Είναι συνιδρυτής της φαρμακευτικής Ziarco. Οι σπουδές του ήταν στην Βιοχημεία, την Τοξικολογία και την Φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ.
Γιατί η επιδημία κόβιντ έχει λήξει (– Πρώην Αντιπρόεδρος της Pfizer λέει δεύτερο κύμα φέικ
Πηγή βιογραφικών στοιχείων και πλήρες βιογραφικό στα αγγλικά:
https://www.crunchbase.com/person/michael-yeadon
Το πρωτότυπο βίντεο αναρτήθηκε στις 26 Σεπτ. 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=qZBBvR6KY6Y&;ab_channel=VitalstoffBlog
Ο Δρ Mike Yeadon είναι πρώην Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Επιστήμονας (Chief Scientific Officer) στη Μονάδα Έρευνας στις Αλλεργικές και Αναπνευστικές Παθήσεις της μεγαλοφαρμακευτικής Pfizer. Είναι ειδικός σε θέματα αλλεργίας και αναπνευστικής θεραπείας και καινοτόμος ερευνητής φαρμάκων με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων. Ο Δρ Yeadon έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα και από το 2011 έχει διατελέσει χρέη συμβούλου σε περισσότερες από 20 εταιρείες βιοτεχνολογίας. Προτού εργαστεί ανεξάρτητα ως σύμβουλος, διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Επιστήμονας της Μονάδας Έρευνας στις Αλλεργικές και Αναπνευστικές Παθήσεις της Pfizer (Pfizer A&R Research Unit). Στην Pfizer, ο Δρ Yeadon ήταν υπεύθυνος για την επιλογή στόχων και την εισαγωγή νέων μορίων σε ανθρώπους, οδηγώντας διεπιστημονικές ομάδες μέχρι και διακοσίων υπαλλήλων και κερδίζοντας Βραβείο Επιτευγμάτων Παραγωγικότητας το 2008. Είναι συνιδρυτής της φαρμακευτικής Ziarco. Οι σπουδές του ήταν στην Βιοχημεία, την Τοξικολογία και την Φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ.
Γιατί η επιδημία κόβιντ έχει λήξει (– Πρώην Αντιπρόεδρος της Pfizer λέει δεύτερο κύμα φέικ
Πηγή βιογραφικών στοιχείων και πλήρες βιογραφικό στα αγγλικά:
https://www.crunchbase.com/person/michael-yeadon
Το πρωτότυπο βίντεο αναρτήθηκε στις 26 Σεπτ. 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=qZBBvR6KY6Y&;ab_channel=VitalstoffBlog
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