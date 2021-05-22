Δ. Κούβελας: «Υποχρεωτικούς εμβολιασμούς έκαναν οι Γερμανοί Ναζί». ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΜΕΝΓΚΕΛΕ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

80 views • May 22, 2021

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Δ.Κούβελας: «Υποχρεωτικούς εμβολιασμούς έκαναν οι Γερμανοί Ναζί - Απαγορεύεται με βάση την δίκη της Νυρεμβέργης»

Θα δικαιωθούν οι απόγονοι του Γιόζεφ Μένγκεκε»

Έξω από τα δόντια τα είπε ο καθηγητής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος σχολίασε τα περί υποχρεωτικού εμβολιασμού και την απόφαση που πάρθηκαν για τα ΕΜΑΚ. μιλώντας στο Βεργίνα ΤV.

«Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, που σημαίνει η υποχρεωτική ιατρική πράξη για ένα γενικό καλό της ανθρωπότητας, είναι ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί γιατροί των Ναζί για να κάνουν τα πειράματά τους στους Εβραίους ή στους τσιγγάνους κρατουμένους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης».

Εάν σήμερα εμείς προχωρήσουμε σε μία άλλου τύπου νομοθεσία, θα πρέπει οι απόγονοι του Γιόζεφ Μένγκελε (που καταδικάστηκε για αυτόν τον λόγο) να κάνουν έφεση και να δικαιωθούν με βάση την νέα νομοθεσία».

Ενώ στη συνέχεια τόνισε πως απαγορεύεται με βάση τη δίκη της Νυρεμβέργης: «Στην ουσία απαγορεύεται, με την δίκη της Νυρεμβέργης, η υποχρεωτική ιατρική πράξη. Αυτό έχει κυρωθεί στην Συνθήκη του Ελσίνκι και είναι ένας παγκόσμιος νόμος που είναι πολύ δύσκολο να ακυρωθεί.

Εάν οποιοσδήποτε νομοθετήσει ή βγάλει διοικητική οδηγία αντίθετη με το Ελληνικό Σύνταγμα και την διεθνή πρακτική, είτε είναι νομική είτε ηθική είτε δεοντολογική, τότε όποιος θεωρεί ότι προσβάλλεται και έχει έννομο συμφέρον, θα πρέπει άμεσα να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα μέχρι το μέτρο να θεωρηθεί νόμιμο.

Κατά την δική μου άποψη είναι απαράδεκτο και χτυπάει και σε άλλο σημείο: Όποια ιατρική πράξη έχω υποστεί εγώ, είναι απόρρητη και την διαχειρίζομαι μόνος μου. Είτε εμβολιάστηκα είτε δεν εμβολιάστηκα, έχω το δικαίωμα να μην λογοδοτήσω σε κανέναν. Είναι απόρρητη πληροφορία». ΠΗΓΕΣ: https://www.youtube.com/watch?v=4y4U-GJM3RE , https://www.youtube.com/watch?v=atsyvFyF8bo .





Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Ν. 3418, ΑΡΘ. 12, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3



ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://rumble.com/vh90r9-28974357.html . Δ. Κούβελας: «Υποχρεωτικούς εμβολιασμούς έκαναν οι Γερμανοί Ναζί». ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΜΕΝΓΚΕΛΕ https://ugetube.com/watch/Dvu8SkmjRxhgoRc Δ.Κούβελας: «Υποχρεωτικούς εμβολιασμούς έκαναν οι Γερμανοί Ναζί - Απαγορεύεται με βάση την δίκη της Νυρεμβέργης»Θα δικαιωθούν οι απόγονοι του Γιόζεφ Μένγκεκε»Έξω από τα δόντια τα είπε ο καθηγητής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος σχολίασε τα περί υποχρεωτικού εμβολιασμού και την απόφαση που πάρθηκαν για τα ΕΜΑΚ. μιλώντας στο Βεργίνα ΤV.«Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, που σημαίνει η υποχρεωτική ιατρική πράξη για ένα γενικό καλό της ανθρωπότητας, είναι ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί γιατροί των Ναζί για να κάνουν τα πειράματά τους στους Εβραίους ή στους τσιγγάνους κρατουμένους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης».Εάν σήμερα εμείς προχωρήσουμε σε μία άλλου τύπου νομοθεσία, θα πρέπει οι απόγονοι του Γιόζεφ Μένγκελε (που καταδικάστηκε για αυτόν τον λόγο) να κάνουν έφεση και να δικαιωθούν με βάση την νέα νομοθεσία».Ενώ στη συνέχεια τόνισε πως απαγορεύεται με βάση τη δίκη της Νυρεμβέργης: «Στην ουσία απαγορεύεται, με την δίκη της Νυρεμβέργης, η υποχρεωτική ιατρική πράξη. Αυτό έχει κυρωθεί στην Συνθήκη του Ελσίνκι και είναι ένας παγκόσμιος νόμος που είναι πολύ δύσκολο να ακυρωθεί.Εάν οποιοσδήποτε νομοθετήσει ή βγάλει διοικητική οδηγία αντίθετη με το Ελληνικό Σύνταγμα και την διεθνή πρακτική, είτε είναι νομική είτε ηθική είτε δεοντολογική, τότε όποιος θεωρεί ότι προσβάλλεται και έχει έννομο συμφέρον, θα πρέπει άμεσα να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα μέχρι το μέτρο να θεωρηθεί νόμιμο.Κατά την δική μου άποψη είναι απαράδεκτο και χτυπάει και σε άλλο σημείο: Όποια ιατρική πράξη έχω υποστεί εγώ, είναι απόρρητη και την διαχειρίζομαι μόνος μου. Είτε εμβολιάστηκα είτε δεν εμβολιάστηκα, έχω το δικαίωμα να μην λογοδοτήσω σε κανέναν. Είναι απόρρητη πληροφορία». ΠΗΓΕΣ: https://www.pronews.gr/ygeia/988316_koyvelas Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Ν. 3418, ΑΡΘ. 12, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3 https://www.brighteon.com/59fc29e9-4184-4b48-8c5f-be8762406c5d ΒΙΝΤΕΟ, https://ugetube.com/watch/X67f7f2HSjTPCKk (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ).ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl ΒΙΝΤΕΟ, https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad Keywords freedomlibertyliesstalintruthgenocidenwozionismnaziwhoglobalizationantichristdictatorshipdemocracyorthodoxyhellasplandemicjosef-mengele

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