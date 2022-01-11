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Laurent Toubiana : "Forcer les gens à se faire vacciner est extrêmement grave !"
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10 views • January 11, 2022
9 janvier 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=JA2Lnl0rbyA
Les Incorrectibles : https://www.youtube.com/channel/UCq-CfAlGjCuXyBVTzQgWYRg
Soutenez-nous grâce à notre cagnotte Tipee :
▶️ https://tipeee.com/lesincorrectibles
Laurent Toubiana est l'invité d'Éric Morillot dans Les Incorrectibles.
Retrouvez "Les Incorrectibles" tous les dimanches de 18h à 19h !
Nos réseaux sociaux :
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/lesincorrectibles/
▶️ Youtube : https://www.youtube.com/lesincorrectibles
▶️ Twitter : https://twitter.com/Incorrectibles
▶️ Tiktok : https://www.tiktok.com/@lesincorrectibles
▶️ Instagram : https://www.instagram.com/incorrectibles
----------------------------------------------
• L'équipe de production : Éric Morillot, Jérémy Haeffele, Mathilde Gervasoni, Charlotte Maletras et Guillaume Sanjorge
• Générique : Quentin Delrieu
Cette vidéo et sonore des Incorrectibles sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. En cas d'utilisation TV, radio, de quelques secondes citer obligatoirement le média "Les Incorrectibles" et afficher la source à l'écran dans le bandeau pour la TV (indiquant Source : chaîne Youtube "Les Incorrectibles"). En cas d'utilisation plus longue et complète, contacter : [email protected].
Mettre obligatoirement un lien vers la source originale entière en cas de réutilisation.
• Tous droits réservés - Janvier 2022.
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