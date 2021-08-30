Senador Rand Paul acorrala al miserable fauci

El cínico asesino fauci, pretende salir adelante con el supuesto de que todos son idiotas, excepto él.



Pretende salir no con ARGUMENTOS, como corresponde a la ciencia, sino con AUTORIDAD, lo que corresponde a los dogmas, diciendo que el Senador que es su interlocutor 'no tiene la capacidad' para entender las complicadísimas cosas que él si, y que 'no sabe de qué habla'.



ARGUMENTA el Senador RAND PAUL, enfrentándolo a su propia definición de 'ganancia de función' y le demuestra que está MINTIENDO deliberadamente, pues fauci ordenó el desarrollo de organismos que sólo infectaban a animales AHORA INFECTEN SERES HUMANOS, entonces se evade diciendo que su financiamiento a Wuhan no era para eso,

Entonces, ridículamente, le dice al Senador que no sabe de qué habla y que miente.



Pues efectivamente financió la ganancia de función del virus corona para lograr el sars-cov2, y OCULTANDO la verdad de que es responsable de la muerte de 4 millones de personas, lo cual es evidente con las pruebas del Dr. Martin presentadas al Dr. Fuellmich. Efectivamente es culpable directo.



Sin embargo, el cínico fauci responde diciendo al Senador que miente, tratando de desviar la atención hacia otra narrativa falsa, que es en la que él y sus secuaces pretenden culpar al laboratorio de Wuhan, cuando ya se evidenció que fauci lo encargó a la universidad de Carolina del Norte.



Al Senador Rand Paul, las empresas big tech, en contubernio con esa mafia miserable, ya le cancelaron sus cuentas, para incomunicarlo, por la sencilla razón de que dice la verdad.