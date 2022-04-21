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YouTube censure encore et le peuple doit cesser d'endurer cette ignominie
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1 view • April 21, 2022
La censure est un problème ÉNORME dans de nombreuses plateformes comme Facebook, YouTube, Pinterest, Instagram, Tumblr, Reddit et même Twitter, même si l'acquisition d'un bloc d'actions par Elon Musk semble les avoir --temporairement-- calmé.
Par exemple, voici la dernière salve de censure contre mon entrevue du 27 février 2022 avec la naturopathe Chantal Ann Dumas.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3816
Ça me rappelle à quel point il faut dénoncer la censure, ce que je fais à la fois dans mon clip et dans cet article:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3817
La censure ne sert que les censeurs.
Ça nous concerne tous puisque l'assaut a déjà lieu, même avant que Justin Trudeau et son "partenaire" Steven Guilbeault n'ait eu le temps de faire passer leurs odieux projets de loi C-11 et C-18 qui accorderaient des pouvoirs de censure directs et indirects au CRTC.
Au même moment où les "grands médias" reçoivent des milliards de dollars d'aide publique, via des crédits, des subsides et de la publicité (en quantité énorme, en temps de "crise-COVID") des gouvernements mondialistes qui avancent le "développement durable" de l'ONU, les microscopiques créateurs, comme moi, sont visés de manière systémique afin de m'empêcher de dire autre chose que la propagande d'État.
Alors voilà, je vous invite à me suivre ici, dans VK ainsi que dans mes profils, dans les plateformes où il est encore possible de dire la vérité:
-- https://vk.com/logixca
-- https://odysee.com/@webzen:b
-- https://rumble.com/user/logixca
-- https://www.bitchute.com/channel/5fdqvajoiRSF/
L'auto-censure n'est que de la censure qui facilite le travail sombre des censeurs.
Défendons la liberté d'expression, c'est la seule manière de conserver notre humanité et le seul lieu où notre discernement peut encore être exercé, pleinement.
Merci d'être là, avec moi.
--
Lisez cet article dans VK: https://vk.com/wall544795285_14781
Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=5428#p5428
En savoir plus sur moi: https://lnkj.in/p/claudegelinas
--
Par exemple, voici la dernière salve de censure contre mon entrevue du 27 février 2022 avec la naturopathe Chantal Ann Dumas.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3816
Ça me rappelle à quel point il faut dénoncer la censure, ce que je fais à la fois dans mon clip et dans cet article:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3817
La censure ne sert que les censeurs.
Ça nous concerne tous puisque l'assaut a déjà lieu, même avant que Justin Trudeau et son "partenaire" Steven Guilbeault n'ait eu le temps de faire passer leurs odieux projets de loi C-11 et C-18 qui accorderaient des pouvoirs de censure directs et indirects au CRTC.
Au même moment où les "grands médias" reçoivent des milliards de dollars d'aide publique, via des crédits, des subsides et de la publicité (en quantité énorme, en temps de "crise-COVID") des gouvernements mondialistes qui avancent le "développement durable" de l'ONU, les microscopiques créateurs, comme moi, sont visés de manière systémique afin de m'empêcher de dire autre chose que la propagande d'État.
Alors voilà, je vous invite à me suivre ici, dans VK ainsi que dans mes profils, dans les plateformes où il est encore possible de dire la vérité:
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L'auto-censure n'est que de la censure qui facilite le travail sombre des censeurs.
Défendons la liberté d'expression, c'est la seule manière de conserver notre humanité et le seul lieu où notre discernement peut encore être exercé, pleinement.
Merci d'être là, avec moi.
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Lisez cet article dans VK: https://vk.com/wall544795285_14781
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