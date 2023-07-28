Victim Status

Jul 22, 2023
Why it is important, especially for people who really ARE victims of injustice and abuse, to NOT adopt the victim mentality.
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