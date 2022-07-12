Covid19 - "Ο κόσμοs θέλει να παραπλανηθεί, γι ‘αυτό τον παραπλανούμε"

Ένα σκουπιδάκι δεν μπορεί να διαταράξει το οικοσύστημα, αλλά πολλά σκουπίδια μαζί φτιάχνουν έναν επικίνδυνο σκουπιδότοπο.



Δώστε λίγη σημασία σε τι προσπαθούν να στρέψουν τη προσοχή του κόσμου και θα μάθετε τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον. Ότι εσείς δεχθείτε ως αληθινό αυτό θα συμβεί ακόμη κι αν είναι ψέμα για αυτή τη ζωή.

Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

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