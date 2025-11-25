Journalismus, Macht und Mut: Milena Preradovic über Medien, Medizin und Meinungsfreiheit (German)

English translation is below.



Die Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic war viele Jahre ein bekanntes Gesicht im deutschsprachigen Fernsehen: RTL, Sat.1, N24/Welt, ServusTV. Heute lebt sie in Kärnten, ist „halbe Österreicherin“ und betreibt seit Februar 2020 ihren eigenen YouTube-Kanal „Punkt Preradovic“ – ausgerechnet kurz bevor die Corona-Krise über Europa hereinbrach.



Im Gespräch mit Dr. Klaus Schustereder erzählt sie, wie früh ihr Bauchgefühl sagte: „Irgendetwas stimmt hier nicht.“ Die plötzliche Kehrtwende von „alles harmlos“ zur globalen Panik, die Bilder aus Bergamo und ihre persönlichen Bezüge zu Italien ließen sie misstrauisch werden. Das Interview mit Dr. Wolfgang Wodarg, der bereits in der Schweinegrippe-Affäre die Rolle der WHO kritisch beleuchtet hatte, wurde zum Wendepunkt: Aus einem kleinen Kanal mit 57 Abonnenten wurde über Nacht ein Millionen-Publikum – und zugleich Zielscheibe der Leitmedien.



Sie schildert, wie Wodarg und andere kritische Experten (z.B. Bhakdi, Homburg, Hockertz, Haditsch, Sönnichsen) massiv angegriffen, diffamiert oder beruflich kaltgestellt wurden. Wikipedia wurde umgeschrieben, Faktenchecker etikettierten, Google-Bombing verknüpfte ihren Namen mit politischen Schubladen. Milena beschreibt, wie aus Journalismus zunehmend Propaganda wird, wenn Nachrichtenagenturen unkritisch abgeschrieben, Medienhäuser von großen Konzernen und Stiftungen finanziell abhängig werden und Politik und Redaktionen sich in einem engen Machtzirkel bewegen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Rolle der Ärzteschaft in der Pandemie: von Off-Label-Therapien wie Ivermectin oder Hydroxychloroquin, über behördlichen Druck, Disziplinarverfahren und Razzien bis hin zu einer „Belohnungskultur“ für hohe Impfzahlen. Dr. Schustereder schildert seine eigenen Erfahrungen als behandelnder Arzt, während Milena die historische Anpassungsbereitschaft des Berufsstandes kritisch einordnet.



Darüber hinaus spannt das Gespräch den Bogen zu Themen wie Demokratie, „Scientism“ (Wissenschaft als Ersatzreligion), Klimanarrative, Gender-Ideologien und Transgender-Politik. Milena warnt vor einem neuen „gehorsamen Bürger“, der stolz auf Regelbefolgung ist, während abweichende Meinungen gecancelt werden. Gleichzeitig betont sie die Bedeutung alternativer Medien, kritischer Demonstranten, Ärzte, Anwälte und Journalisten, ohne die es – aus ihrer Sicht – heute deutlich düsterer aussehen würde.



Dieses Interview ist ein leidenschaftlicher Appell für Freiheit, Integrität, Meinungsvielfalt und echte Wissenschaft. Es richtet sich an alle, die bereit sind, eigene Gewissheiten zu hinterfragen – und sich nicht nur von einer Seite informieren wollen.



Short English Description:





The Austrian-German TV journalist Milena Preradovic talks with Dr Klaus Schustereder about her journey from RTL, Sat.1, N24/Welt and ServusTV to her own YouTube channel Punkt Preradovic. She describes how the channel started with just 57 subscribers – right before the Covid crisis – and how a small “hobby project” suddenly turned into a highly political format.



In the interview she explains how her conversation with Dr Wolfgang Wodarg went viral in 2020 and how, shortly afterwards, an orchestrated campaign by mainstream media was launched against Wodarg and eventually against her as well: fact-checkers, Wikipedia edits, Google-bombing and labels like “fake news” or connections to the AfD. At the same time, she describes how critical doctors and scientists were put under pressure, punished professionally and publicly discredited.



Milena analyses the inner logic of the media system: the role of news agencies, financial dependence on Big Tech and foundations, the close ties to politics and the increasing alignment of narratives – from Covid to climate and gender. She calls for media literacy, personal responsibility, courage to dissent and a lived democracy that cannot survive without real opposition.