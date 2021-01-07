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Ομολογία μελετητή της CIA «Επεμβαίνουμε στις εκλογές στην Ελλάδα από το 1947»
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117 views • January 07, 2021
O μελετητής της 'CIA', ο Loch K. Johnson, περιγράφει τις μεθόδους τέτοιων παρεμβάσεων:
«Έχουμε χρησιμοποιήσει αφίσες, προκηρύξεις, ταχυδρομείο, πανώ δημοσιεύσαμε ψεύτικες ειδήσεις σε ξένες εφημερίδες, ακόμα και βαλίτσες με χαρτονομίσματα.»
«Τέτοια κάναμε (ανάμειξη σε ξένες εκλογές) από την ίδρυση της CIA, το 1947» – Loch K. Johnson, New York Times, Feb 17, 2018
Τέτοια μέτρα μπορεί να θεωρούνται λογικά, όταν πρόκειται για κάτι μοναδικό. Τότε μπορούν να σερβίρονται και με ιερή αγανάκτηση, κατάλληλα διακοσμημένη με τον στέφανο της αγιοσύνης.
«Έχουμε χρησιμοποιήσει αφίσες, προκηρύξεις, ταχυδρομείο, πανώ δημοσιεύσαμε ψεύτικες ειδήσεις σε ξένες εφημερίδες, ακόμα και βαλίτσες με χαρτονομίσματα.»
«Τέτοια κάναμε (ανάμειξη σε ξένες εκλογές) από την ίδρυση της CIA, το 1947» – Loch K. Johnson, New York Times, Feb 17, 2018
Τέτοια μέτρα μπορεί να θεωρούνται λογικά, όταν πρόκειται για κάτι μοναδικό. Τότε μπορούν να σερβίρονται και με ιερή αγανάκτηση, κατάλληλα διακοσμημένη με τον στέφανο της αγιοσύνης.
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