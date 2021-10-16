David Icke - Ausschnitt eines Vortrags über Saturn - komplett deutsch

Teil eines Vortrags von David Icke. Er erklärt & beweist die Zusammenhänge von Saturn und Satanismus, warum unser Mond kein natürliches Phänomen sein kann, seit wann die NASA spätestens von UFOs weiß, daß der Weltraum nicht "leer" sein kann, die Mentalität der reptilen Raubtiere und wie man ihnen und der Matrix entkommen kann. Er zeigt ebenfalls die Zusammenhänge und die Verwendung der Saturnsymbolik der Blutlinien, der sog. "Royals" und Geheimgesellschaften auf. Ebenso den Zusammenhang von Klang von Symbol. Es gibt viele Querverweise zu und Belege für die Aussagen in meinen anderen Videos.Wer das Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.Überarbeitete Version.David Ickes Homepage:Link zum Originalvideo:Meine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: