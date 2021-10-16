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David Icke - Ausschnitt eines Vortrags über Saturn - komplett deutsch
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1272 views • October 16, 2021
Teil eines Vortrags von David Icke. Er erklärt & beweist die Zusammenhänge von Saturn und Satanismus, warum unser Mond kein natürliches Phänomen sein kann, seit wann die NASA spätestens von UFOs weiß, daß der Weltraum nicht "leer" sein kann, die Mentalität der reptilen Raubtiere und wie man ihnen und der Matrix entkommen kann. Er zeigt ebenfalls die Zusammenhänge und die Verwendung der Saturnsymbolik der Blutlinien, der sog. "Royals" und Geheimgesellschaften auf. Ebenso den Zusammenhang von Klang von Symbol. Es gibt viele Querverweise zu und Belege für die Aussagen in meinen anderen Videos.
Wer das Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.
Überarbeitete Version.
David Ickes Homepage:
https://www.davidicke.com/
Link zum Originalvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=EKS2e
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Wer das Wissen für wertvoll erachtet, verbreitet es.
Überarbeitete Version.
David Ickes Homepage:
https://www.davidicke.com/
Link zum Originalvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=EKS2e
Meine Werke findet Ihr hier:
One Great Work Network:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk
YT:
https://www.youtube.com/channel/UCnYAKmlbcxhpXCR5KIAyqKw
Bitchute:
https://www.bitchute.com/channel/3d9uwsGWyR3d/
Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/alphavuk
Odyssee:
https://odysee.com/@Alphavuk:7
Telegram:
t.me/Alphavuk_Mark_Passio
t.me/Alphavuk_Zusatzmaterial
t.me/Adrenochrom_Pedogate
t.me/Newsvuk
Meine Website:
www.alphavuk.net
Vielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk:
https://onegreatworknetwork.com/alpha-vuk/donate/
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