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Covid-19, Influenza'dan (Grip) Daha Tehlikeli Değil | Prof.Dr. Stefan Hockertz
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334 views • April 29, 2020
● SORU: Ama İtalya'daki enfekte olan kişilerin çok hızlı artışını nasıl açıklıyorsunuz? 47.000 enfekte 4.000 ölü... ve cesetlerin nakli ile ilgili gördüğümüz tüm o görüntüler...
● CEVAP: evet öncelikle, görüntüler iç karartıcı ve buna yönelik başka bir açıklama yapılmadan bizlere gösteriliyor. İtalya'da her yıl 4.500 ila 7.000 insanın nozokomiyal diye adlandırılan enfeksiyonlardan öldüğünü biliyoruz. Bunlar insanların ilkin hastanelerde kaptığı enfeksiyonlardır. Yani tamamen farklı bir hastalıkla hastaneye geliyorsunuz ve sonra bu hastane mikroplarından ölüyorsunuz.
● SORU: Yaşlılarda ölüm oranı %20-25 arasında görülüyor. Sizce bu durum gereğinden fazla mı abartılıyor?
● CEVAP: Hayır, ama bunlar influenza, kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklarda da olan oranlar. Hatta kızamık çok daha tehlikelidir. Sanki ebola, çiçek hastalığı veya veba gibi olduğuna ikna edilmeye çalışılıyor, ama değil.
24.03.2020 tarihli röportaj
--------------------------------------------------------------------------------
● SORU 1: (00:00:05)
Siz immünolog ve toksikologsunuz. Risk değerlendirmesi alanında çalışıyorsunuz.
Ve "virüsün değil", "onun korkusunun" bizi hasta ettiğini söylüyorsunuz.
Covid-19 virüsü sizce ne kadar tehlikeli?
● SORU 2: (00:00:42)
Yine de, her beş hastadan birinin ağır hastalanarak hastanede tedavi edilmesi gerektiğini duyuyoruz.
Yaşlılarda ölüm oranı %20-25 arasında görülüyor.
Sizce bu durum gereğinden fazla mı abartılıyor?
● SORU 3: (00:02:43)
Covid-19'un normal gripten daha tehlikeli olmadığından emin olmanızı sağlayan şey nedir?
Hani gerçekten de henüz bilmediğimiz yeni tipteki bir virüs ise?
● SORU 4: (00:04:06)
Ama İtalya'daki enfekte olan kişilerin çok hızlı artışını nasıl açıklıyorsunuz? 47.000 enfekte 4.000 ölü... ve cesetlerin nakli ile ilgili gördüğümüz tüm o görüntüler...
● SORU 5: (00:06:10)
Peki ama İtalya'da hastanelerin dolup taşmasının sebebi nedir?
● SORU 6: (00:06:37)
Yani bu; ölüm rakamlarının normalden daha yüksek olmadığı anlamına mı geliyor?
● SORU 7: (00:07:05)
Doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor, o zaman bu kadar aşırı önlemler niye?
Niye hepimiz evlerimizde kalmalıyız ve işe bile gitmemeliyiz?
Şimdi de ülke çapında sokağa çıkma yasağı tehdidi var. Bu önlemler hakkında ne düşünüyorsun?
● SORU 8: (00:07:59)
Peki size göre uygun önlemler tam olarak ne olmalıydı?
● SORU 9: (00:08:52)
Ama şimdi el yıkama gibi çok basit önlemlerle virüsü kontrol altına alabiliyorsak
ve prensipte normal bir grip dalgasından daha büyük bir problemimiz yoksa bütün dünya şu an neden susmuş durumda?
● SORU 10: (00:10:09)
Diğer meslektaşlarınızdan ve diğer bilim insanlarından ne bekliyorsunuz?
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Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
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Alternatif Video Kanallarımız
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► https://bitchute.com/channel/CoronaGercegi
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► Kaynak/Source: https://youtu.be/zOPfhAIeKfk
► Kaynak/Source: https://youtu.be/fI7pnBMIvr8
● CEVAP: evet öncelikle, görüntüler iç karartıcı ve buna yönelik başka bir açıklama yapılmadan bizlere gösteriliyor. İtalya'da her yıl 4.500 ila 7.000 insanın nozokomiyal diye adlandırılan enfeksiyonlardan öldüğünü biliyoruz. Bunlar insanların ilkin hastanelerde kaptığı enfeksiyonlardır. Yani tamamen farklı bir hastalıkla hastaneye geliyorsunuz ve sonra bu hastane mikroplarından ölüyorsunuz.
● SORU: Yaşlılarda ölüm oranı %20-25 arasında görülüyor. Sizce bu durum gereğinden fazla mı abartılıyor?
● CEVAP: Hayır, ama bunlar influenza, kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklarda da olan oranlar. Hatta kızamık çok daha tehlikelidir. Sanki ebola, çiçek hastalığı veya veba gibi olduğuna ikna edilmeye çalışılıyor, ama değil.
24.03.2020 tarihli röportaj
--------------------------------------------------------------------------------
● SORU 1: (00:00:05)
Siz immünolog ve toksikologsunuz. Risk değerlendirmesi alanında çalışıyorsunuz.
Ve "virüsün değil", "onun korkusunun" bizi hasta ettiğini söylüyorsunuz.
Covid-19 virüsü sizce ne kadar tehlikeli?
● SORU 2: (00:00:42)
Yine de, her beş hastadan birinin ağır hastalanarak hastanede tedavi edilmesi gerektiğini duyuyoruz.
Yaşlılarda ölüm oranı %20-25 arasında görülüyor.
Sizce bu durum gereğinden fazla mı abartılıyor?
● SORU 3: (00:02:43)
Covid-19'un normal gripten daha tehlikeli olmadığından emin olmanızı sağlayan şey nedir?
Hani gerçekten de henüz bilmediğimiz yeni tipteki bir virüs ise?
● SORU 4: (00:04:06)
Ama İtalya'daki enfekte olan kişilerin çok hızlı artışını nasıl açıklıyorsunuz? 47.000 enfekte 4.000 ölü... ve cesetlerin nakli ile ilgili gördüğümüz tüm o görüntüler...
● SORU 5: (00:06:10)
Peki ama İtalya'da hastanelerin dolup taşmasının sebebi nedir?
● SORU 6: (00:06:37)
Yani bu; ölüm rakamlarının normalden daha yüksek olmadığı anlamına mı geliyor?
● SORU 7: (00:07:05)
Doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor, o zaman bu kadar aşırı önlemler niye?
Niye hepimiz evlerimizde kalmalıyız ve işe bile gitmemeliyiz?
Şimdi de ülke çapında sokağa çıkma yasağı tehdidi var. Bu önlemler hakkında ne düşünüyorsun?
● SORU 8: (00:07:59)
Peki size göre uygun önlemler tam olarak ne olmalıydı?
● SORU 9: (00:08:52)
Ama şimdi el yıkama gibi çok basit önlemlerle virüsü kontrol altına alabiliyorsak
ve prensipte normal bir grip dalgasından daha büyük bir problemimiz yoksa bütün dünya şu an neden susmuş durumda?
● SORU 10: (00:10:09)
Diğer meslektaşlarınızdan ve diğer bilim insanlarından ne bekliyorsunuz?
--------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
Alternatif Video Kanallarımız
► https://youtube.com/c/CoronaGercegi
► https://bitchute.com/channel/CoronaGercegi
--------------------------------------------------------------------------------
► Kaynak/Source: https://youtu.be/zOPfhAIeKfk
► Kaynak/Source: https://youtu.be/fI7pnBMIvr8
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