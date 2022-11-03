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ΦΩΛΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΕΥΓΟΝΙΚΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ amazonios.net , https://ugetube.com/watch/9bH1lzCrIzoBKyn , https://rumble.com/v1r82bg-dna-of-nazi-dimitribelissario-amazonios.net.html .
«Ο Dimitribelissario λέει ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΤΗΝ 1 Νοεμβρίου, 2022 στις 9:37 πμ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://amazonios.net/i-nea-taxi-quot-ekopse-quot-kai-tin-logkan-meta-ti-dilosi-tis-oti-oi-pagkosmies-elit-echoyn-ton-tropo-na-elegchoyn-ton-kosmo-video/#comment-8115 : Σε παρακαλώ σαν καλός χριστιανός σωσε την ψυχή μου.Δεξου την πρόσκληση μου και αφού θα νικήσεις βάλε με να προσκυνήσω τον μεγαλείο του χριστιανισμού ΧΑ ΧΑ ΧΑ!!!!!!!! Έχουμε αποδείξει με μαθηματική ακρίβεια ,ότι υπάρχει ελαττωματικον dna και εξέχων dna και ότι το ελαττωματικον είναι πολύ πονηρό και μόνο παραμύθια και συκοφαντίες έχει να παρουσιάσει.Αν εσύ ανήκεις στο εξέχων ή όχι , μπορείς εύκολα να το συμπεράνεις από τις προηγούμενες συζήτησεις μας.ΤΕΛΟΣ συζήτησεως και καλοφαγωτη η ψυχή σου από τα …… αφού δεν πιστεύεις στο μεγαλείον του Ελληνισμού του ΦΩΣ-ΦΈΡΩΝ αλλά πιστεύεις στον σκοταδισμόν του χριστιανισμού του ΦΩΣ -ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ.Αρα ότι γίνεται ,τώρα , είναι απόλυτα δικαιολογημένο για το καλό του πλανήτη. Αρα το δίκαιο , ,είναι με το μέρος του εξέχων dna..Ο.Ε.Δ».
ΑΠΑΝΤΩ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΥ ΩΣ Ευστάθιος Μοσχοβίτης: Παρακαλώ ειλικρινώς θερμά τον Δημοσιογράφο κύριο Χρόνη Προσαλέντη να μην επιτρέπει ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ https://amazonios.net να βρίζει με εωσφορικό αντίχριστο μίσος τον Χριστό και τους Έλληνες ορθόδοξους ο κάθε σκοταδιστής ειδωλολάτρης «ανώνυμος Dimitribelissario» με ψευδώνυμο χωρίς Επώνυμο και χωρίς να αναλαμβάνει την ευθύνη για ότι ανώνυμα λέει δημόσια… ΓΙΑΤΙ ο «ανώνυμος Dimitribelissario» με ψευδώνυμο χωρίς Επώνυμο ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΘΡΑΣΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΑΝΕΣΠΕΡΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟ «ΕΥΓΟΝΙΚΗΣ ΣΠΟΡΑΣ» ΣΚΟΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙ ΑΛΑΖΟΝΙΚΑ ΦΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ!
Γιατί δεν ξέρω αν είναι Έλληνας καθώς δεν σέβεται ότι οι ορθόδοξοι Έλληνες πολεμάμε υπέρ Πίστεως και Πατρίδας, για του Χριστού την Πίστη την Αγία πρώτα και της Πατρίδας την Ελευθερία ύστερα. Γιατί οι ορθόδοξοι Έλληνες πιστεύουμε ότι την αθάνατη ψυχή μας σώζει μόνο ο αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός και η Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία του http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm και όχι οι χιτλεροσταλινικές εωσφορικές και «ευγονικές» γενοκτονικές άλογες «αντιλήψεις» του, που θεωρεί χωρίς ούτε ένα λογικό επιχείρημα ότι αποτελούν επιστημονική απόδειξη της ανωτερότητας του «DNA» του που πρέπει, αλίμονο, να επικρατήσει επί της γης!
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ «ΕΥΓΟΝΙΣΤΕΣ» ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΟΤΙ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ DNA ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ https://rumble.com/vy78p9-intracellular-reverse-transcription-of-pfizer-biontech-covid-19-mrna-vaccin.html , https://www.brighteon.com/907de490-3f2f-49e0-8942-9294668b47e4 , https://ugetube.com/watch/EFwgBgGydf6NKFj .
ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΜΒΟΛΙΟ Ή ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΕΜΒΟΛΙΑ
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19
,
https://healthimpactnews.com/2022/76789-deaths-6089773-injuries-reported-in-u-s-and-european-databases-following-covid-19-vaccines
, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ…
ΩΣΤΟΣΟ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ, ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ,
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/v1q9s7j-lord-jesus-christ-save-us.html ,
https://www.brighteon.com/413af407-4d6d-4883-a2c1-1db95316f4bc , https://ugetube.com/watch/KDVDMxkklAdaoVW .
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://amazonios.net ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΕΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ https://amazonios.net/me-techniti-noimosyni-tha-dimioyrgoyn-mora-se-technites-mitres-yperanthropismos/#comment-8134 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΛΕΟΝ...
ΜΑΚΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.