SOCIEDADES SECRETAS: Controlando as Massas

Desde o início da humanidade, houve grupos com o poder e a intenção de manipular as massas para o jogo final de domínio sobre toda a humanidade.





Explore como essas sociedades secretas antigas manipulam as massas, a psicologia que eles usam para controlar a maneira como consumimos e vivemos nossas vidas diárias.





Tudo o que fazemos e achamos que é criado para nós, apesar de acreditarmos que somos livres.