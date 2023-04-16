SOCIEDADES SECRETAS: Controlando as Massas

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Desde o início da humanidade, houve grupos com o poder e a intenção de manipular as massas para o jogo final de domínio sobre toda a humanidade.
Explore como essas sociedades secretas antigas manipulam as massas, a psicologia que eles usam para controlar a maneira como consumimos e vivemos nossas vidas diárias.
Tudo o que fazemos e achamos que é criado para nós, apesar de acreditarmos que somos livres.