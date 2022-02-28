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CDL128 - Allier la Vie et l'Amour pour nettoyer les écuries d'Augias (NETTOYER II) - Jean-Jacques Crèvecoeur
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21 views • February 28, 2022
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
lundi 28 février 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL128:2
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je poursuis l'exploration et la méditation autour du mythe herculéen relatif aux écuries d'Augias, en répondant à trois questions. Que représentaient ces écuries et quel type d'animaux s'y trouvaient vraiment ? À quels symboles les deux dieux fleuves Alphée et Pénée renvoient-ils ? Quels parallèles pouvons-nous faire avec les connaissances de la médecine chinoise ? À l'occasion, je referai un détour par le mythe de création du monde mettant en scène Adam et Ève dont le péché originel est d'avoir goûté à l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Pour terminer par une réflexion sur le symbole du caducée représentant la démarche des médecins et des pharmaciens du XXe siècle.
Et, actualité oblige, je vous livrerai la synthèse de ce que j'ai compris des véritables enjeux de la crise ukrainienne qui n'a pas grand chose à voir avec ce que tous les médias mainstream essaient de nous vendre, eux qui sont les spécialistes professionnels des fake news. D'ailleurs, comme d'habitude, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Mais je vous invite à tirer les enseignements de votre observation des médias depuis deux ans pour mettre en doute leur narratif qui, une fois de plus, chante d'une seule et unique voix. Ça ne vous rappelle pas le narrative d'un certain coronavirus ?
Comme promis, voici quelques références pour entendre d'autres analyses moins corrompues, pour mieux comprendre la crise en Ukraine.
— Tout d'abord, pour prendre contact avec Philippe Bonato, mon ami astrologue : [email protected] - Il est possible de le suivre sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/astrologiespirituelle
— Guerre d'Ukraine - Jour 1 : https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/24/bulletin-dinformations-sur-la-crise-russo-ukrainienne/
— Guerre d'Ukraine - Jour 2 : https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/26/guerre-dukraine-le-bilan-jour-2-point-a-la-mi-journee/
— Guerre d'Ukraine - Jour 3 : https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/26/guerre-en-ukraine-jour-3-bilan-de-mi-journee/
— Guerre d'Ukraine - Jour 4 : https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/27/guerre-dukraine-jour-4-bilan-en-debut-de-soiree/
— Ukraine : les milices extrémistes du bataillon Azov : https://www.lefigaro.fr/international/2018/05/18/01003-20180518ARTFIG00007-ukraine-les-milices-extremistes-du-bataillon-azov.php
— Facebook donne son feu vert à l’éloge d’un bataillon néo-nazi ukrainien : The Intercept : https://www.anguillesousroche.com/facebook/facebook-donne-son-feu-vert-a-leloge-dun-bataillon-neo-nazi-ukrainien-the-intercept/
— Sud-Radio - Charles Gave : https://youtu.be/WxmNzcYzAic
— Sud-Radio - Romain Bressonnet : https://youtu.be/Qv1-s0IYHeE
— Thierry Meyssan sur l'attaque russe en Ukraine : https://youtu.be/aK696fO2IQo
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
lundi 28 février 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL128:2
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je poursuis l'exploration et la méditation autour du mythe herculéen relatif aux écuries d'Augias, en répondant à trois questions. Que représentaient ces écuries et quel type d'animaux s'y trouvaient vraiment ? À quels symboles les deux dieux fleuves Alphée et Pénée renvoient-ils ? Quels parallèles pouvons-nous faire avec les connaissances de la médecine chinoise ? À l'occasion, je referai un détour par le mythe de création du monde mettant en scène Adam et Ève dont le péché originel est d'avoir goûté à l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Pour terminer par une réflexion sur le symbole du caducée représentant la démarche des médecins et des pharmaciens du XXe siècle.
Et, actualité oblige, je vous livrerai la synthèse de ce que j'ai compris des véritables enjeux de la crise ukrainienne qui n'a pas grand chose à voir avec ce que tous les médias mainstream essaient de nous vendre, eux qui sont les spécialistes professionnels des fake news. D'ailleurs, comme d'habitude, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Mais je vous invite à tirer les enseignements de votre observation des médias depuis deux ans pour mettre en doute leur narratif qui, une fois de plus, chante d'une seule et unique voix. Ça ne vous rappelle pas le narrative d'un certain coronavirus ?
Comme promis, voici quelques références pour entendre d'autres analyses moins corrompues, pour mieux comprendre la crise en Ukraine.
— Tout d'abord, pour prendre contact avec Philippe Bonato, mon ami astrologue : [email protected] - Il est possible de le suivre sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/astrologiespirituelle
— Guerre d'Ukraine - Jour 1 : https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/24/bulletin-dinformations-sur-la-crise-russo-ukrainienne/
— Guerre d'Ukraine - Jour 2 : https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/26/guerre-dukraine-le-bilan-jour-2-point-a-la-mi-journee/
— Guerre d'Ukraine - Jour 3 : https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/26/guerre-en-ukraine-jour-3-bilan-de-mi-journee/
— Guerre d'Ukraine - Jour 4 : https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/27/guerre-dukraine-jour-4-bilan-en-debut-de-soiree/
— Ukraine : les milices extrémistes du bataillon Azov : https://www.lefigaro.fr/international/2018/05/18/01003-20180518ARTFIG00007-ukraine-les-milices-extremistes-du-bataillon-azov.php
— Facebook donne son feu vert à l’éloge d’un bataillon néo-nazi ukrainien : The Intercept : https://www.anguillesousroche.com/facebook/facebook-donne-son-feu-vert-a-leloge-dun-bataillon-neo-nazi-ukrainien-the-intercept/
— Sud-Radio - Charles Gave : https://youtu.be/WxmNzcYzAic
— Sud-Radio - Romain Bressonnet : https://youtu.be/Qv1-s0IYHeE
— Thierry Meyssan sur l'attaque russe en Ukraine : https://youtu.be/aK696fO2IQo
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
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— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
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