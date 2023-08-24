Walter Veith - Los Mensajes de los Tres Ángeles - Parte 1

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Vivimos en una época de grandes desafíos. Se están desarrollando eventos ante nosotros que exigirán todo de nosotros en un futuro próximo. ¿Estamos preparados para satisfacer estas demandas?
¿Qué vio Juan hace 2000 años en esa increíble visión en la isla griega de Patmos?
¿Sigue siendo relevante para nuestro tiempo?
¿También se trata de ti y de mí?
Para averiguarlo, el Prof. Veith entra en detalles.
Directo a la Palabra de Dios y comienza un estudio profundo de los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis.
¡Se trata nada menos que del evangelio eterno!
Obviamente, varias denominaciones han tomado una dirección diferente, porque esto se decidió en un pacto común.
¿Un camino fatal hacia un futuro oscuro?