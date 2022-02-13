© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Joh. W. Matutis - Gott hält dich - 13. Februar 2022
Follow
0
Share
Report
0 view • February 13, 2022
Gib dich nicht auf. Bei Gott bin ich in guten Händen. Nur du selbst kannst dich umstimmen und deine Stürme stillen.
Stichworte: gesegnet ist, wer auf den Herrn vertraut - ein Bild von der Güte Gottes haben - der Herr ist alle Tage bei mir - weil ich Jesu Schäflein bin - die gleiche Sprache wie Gott sprechen - wie wird dein Leben danach aussehen? - das verborgene Leben in Gott kennen – weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast ...
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-02-13-Gott-haelt-dich.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220213-Gott-haelt-dich.mp4
✉️ Abonnieren ✉️ https://berliner-predigten.de/blog/newsletter/
♥️ Spenden ♥️ https://berliner-predigten.de/blog/spenden/
Stichworte: gesegnet ist, wer auf den Herrn vertraut - ein Bild von der Güte Gottes haben - der Herr ist alle Tage bei mir - weil ich Jesu Schäflein bin - die gleiche Sprache wie Gott sprechen - wie wird dein Leben danach aussehen? - das verborgene Leben in Gott kennen – weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast ...
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-02-13-Gott-haelt-dich.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220213-Gott-haelt-dich.mp4
✉️ Abonnieren ✉️ https://berliner-predigten.de/blog/newsletter/
♥️ Spenden ♥️ https://berliner-predigten.de/blog/spenden/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.