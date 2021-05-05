Om sovjetstat i norra Sverige - Jüri Lina i Swebbtv vetenskap nr 15 - del 2.

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3 views • May 05, 2021



Idag gästas vi av Juri Lina, författare och historiker.

Vi ska tala om gamla Sovjet och vad som hände där.



Det fanns en dröm om att etablera en sovjetisk republik i norra Sverige.

Man satsade stort på kommunistisk propaganda i Sverige, framför allt i norra Sverige, och Kreml hoppades i början av 1920-talet att man skulle kunna ta över vissa regioner, till exempel norra delen av Norge, Sverige och Finland, och slå ihop dem till sovjetrepublik norden.



Redan 1921 publicerades en bok av Alexej Tolstoj – Aelita.

Den återspeglade den sovjetiska ideologin, och alla utopier som var inbakade i tankegångarna. Även övertagandet av Sverige fanns med som idé i boken, och det skulle gå bra trodde man, eftersom folket var så hjärntvättade.



Man skickade sina agenter till området i Sverige, som började förbereda övertagandet. Men de greps senare av Säpo, och man hittade då dokumentation som bekräftade planerna.

Under samma period 1919-1921, utbröt ett inbördeskrig i Finland, ett led av den stora operationen.



Socialdemokraterna började steg för steg att stödja de kommunistiska tankegångarna i början av 1930-talet.

Det fanns många agenter i Sverige på den tiden. En vid namn Touminen är mer känd, och han undergrävde Sveriges nationella intressen med sitt arbete och propagerande.

Dåvarande statsminister Per -Albin Hansson skyddade Touminen och stoppade utvisningen av honom.

Sovjetunionen förberedde övertagandet av Finland 1939, vilket ledde till Finska vinterkriget. Touminen skakades av detta och hoppade av partiet.

Han insåg att att det fanns andra ambitioner än vad han trott.

Han återvänder till Finland efter kriget, och publicerar boken ”Hemligt ränkspel”.



Hur kunde då så många svenskar vara positiva till kommunismen?

Man målade upp enkla lösningar säger Juri.

Alla skulle bli rika och framgångsrika och alla pengar skulle fördelas.



Under 1947 ville Stalin bilda sovjetrepubliken Lappland, för att få ett sovjetiskt område, så tankarna fanns kvar.

Man övade med svenska uniformer i Estland, på hur man skulle ta Sverige.



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Publicerad 13 december 2020 Välkommen till Swebbtv vetenskap.Idag gästas vi av Juri Lina, författare och historiker.Vi ska tala om gamla Sovjet och vad som hände där.Det fanns en dröm om att etablera en sovjetisk republik i norra Sverige.Man satsade stort på kommunistisk propaganda i Sverige, framför allt i norra Sverige, och Kreml hoppades i början av 1920-talet att man skulle kunna ta över vissa regioner, till exempel norra delen av Norge, Sverige och Finland, och slå ihop dem till sovjetrepublik norden.Redan 1921 publicerades en bok av Alexej Tolstoj – Aelita.Den återspeglade den sovjetiska ideologin, och alla utopier som var inbakade i tankegångarna. Även övertagandet av Sverige fanns med som idé i boken, och det skulle gå bra trodde man, eftersom folket var så hjärntvättade.Man skickade sina agenter till området i Sverige, som började förbereda övertagandet. Men de greps senare av Säpo, och man hittade då dokumentation som bekräftade planerna.Under samma period 1919-1921, utbröt ett inbördeskrig i Finland, ett led av den stora operationen.Socialdemokraterna började steg för steg att stödja de kommunistiska tankegångarna i början av 1930-talet.Det fanns många agenter i Sverige på den tiden. En vid namn Touminen är mer känd, och han undergrävde Sveriges nationella intressen med sitt arbete och propagerande.Dåvarande statsminister Per -Albin Hansson skyddade Touminen och stoppade utvisningen av honom.Sovjetunionen förberedde övertagandet av Finland 1939, vilket ledde till Finska vinterkriget. Touminen skakades av detta och hoppade av partiet.Han insåg att att det fanns andra ambitioner än vad han trott.Han återvänder till Finland efter kriget, och publicerar boken ”Hemligt ränkspel”.Hur kunde då så många svenskar vara positiva till kommunismen?Man målade upp enkla lösningar säger Juri.Alla skulle bli rika och framgångsrika och alla pengar skulle fördelas.Under 1947 ville Stalin bilda sovjetrepubliken Lappland, för att få ett sovjetiskt område, så tankarna fanns kvar.Man övade med svenska uniformer i Estland, på hur man skulle ta Sverige.Programsida: https://beta.swebbtv.se/ (tillfällig testsida för våra program)Stöd Swebbtv:Swish 123 535 86 92Bankgiro147-0558Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86Hemsida: https://www.swebbtv.se Webbutik: https://butik.swebbtv.com/ Mail: [email protected] Anmälan Nyhetsbrev:Nyhetsbrev - SwebbTVPublicerad 13 december 2020 Keywords castrocommunismsovietstalinfreemasonfreemasonsfidelsovjet

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