Dr. Dave E. Martin at the European Parliament (spanish subtitles)

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COVID -19 | “In 2002, the University of North Carolina, Chapel Hill Patented An Infectious Replication Defective Clone of Coronavirus. Infectious Replication Defective Means a Weapon.” - Dr. Martin (Read Patents In Description) 7 TRUTH BOMBSCOVID-19 | “In 2002, the University of North Carolina, Chapel Hill Patented An Infectious Replication Defective Clone of Coronavirus. Infectious Replication Defective Means a Weapon.” - Dr. Martin (Read Patents In Description)
Read Patent: US7279327B2 - Methods for producing recombinant coronavirus - https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/US-7279327-B2
Read Patent: US7220852B1 - Coronavirus isolated from humans -
https://patents.google.com/patent/US7220852B1/en
Read SARS-like WIV1-CoV poised for human emergence - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26976607/
Who Is Doctor David Martin?
https://www.davidmartin.world/
Watch the Full Length Doctor David Martin Presentation HERE:
https://rumble.com/v2mwrgm--dr.-david-martin-documenting-coronavirus-gain-of-function-research-at-the-.html
Español:
COVID-19 | "En 2002, la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill patentó un clon infeccioso de replicación defectuosa de Coronavirus. Replicación Infecciosa Defectuosa Significa un Arma". - Dr. Martin (Lea las patentes en la descripción) 7 BOMBAS DE LA VERDADCOVID-19 | "En 2002, la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill patentó un clon infeccioso de replicación defectuosa de Coronavirus. La replicación infecciosa defectuosa significa un arma". - Dr. Martin (Leer Patentes En Descripción)
Leer Patente: US7279327B2 - Métodos para producir coronavirus recombinantes - https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/US-7279327-B2
Leer Patente: US7220852B1 - Coronavirus aislado de humanos - https://patents.google.com/patent/US7220852B1/en
Leer WIV1-CoV, similar al SARS, a punto de emerger en humanos - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26976607/
¿Quién es el doctor David Martin?
https://www.davidmartin.world/
Vea la presentación completa del Doctor David Martin AQUÍ:
https://rumble.com/v2mwrgm--dr.-david-martin-documenting-coronavirus-gain-of-function-research-at-the-.html
vari3dad3s:
Rumble: https://rumble.com/user/Vari3dad3S