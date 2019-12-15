13RCB En lyssnarintervju,sedan om medicin och NASA

Radio Cui Bono 4 followers Follow 0 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

3 views • December 15, 2019





1) Galenskaparna om läkemedelsindustrin

2) Vi intervjuar vår första lyssnare Daniel från Stockholm om hans uppvaknande och vad han tycker om podden

3) Patrik berättar om sitt uppvaknande genom medicinen och om hur läkemedelsindustrin fungerar

4) Nixons tal när han signerar Cancer dokumentet 1971

5) Simon Shack gör oss sällskap och det blir som vanligt en del prat om NASA och ”astronauter”

6) Simon Shacks låt Look at yourself

Youtubevideos vi pratar om, the oiling of America

Tomas Seyfried Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic

Pod om medicinhoaxet: The infectious myth David Crowe

Svenska bra bloggar om kost och hälsa: kostdoktorn.se/nytt Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Galenskaparna om läkemedelsindustrin https://www.youtube.com/watch?v=0wy51Tqlgzw&index=1&list=RD0wy51Tqlgzw 2) Vi intervjuar vår första lyssnare Daniel från Stockholm om hans uppvaknande och vad han tycker om podden3) Patrik berättar om sitt uppvaknande genom medicinen och om hur läkemedelsindustrin fungerar4) Nixons tal när han signerar Cancer dokumentet 1971 https://www.youtube.com/watch?v=E2dzEDnGqHY 5) Simon Shack gör oss sällskap och det blir som vanligt en del prat om NASA och ”astronauter”6) Simon Shacks låt Look at yourselfYoutubevideos vi pratar om, the oiling of America https://www.youtube.com/watch?v=uJ0WJOQzrgg Tomas Seyfried Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic https://www.youtube.com/watch?v=SEE-oU8_NSU Pod om medicinhoaxet: The infectious myth David Crowe https://infectiousmyth.podbean.com/ Svenska bra bloggar om kost och hälsa: kostdoktorn.se/nytt Keywords nasasimon shackmedicin

Show More