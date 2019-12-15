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13RCB En lyssnarintervju,sedan om medicin och NASA
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3 views • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Galenskaparna om läkemedelsindustrin https://www.youtube.com/watch?v=0wy51Tqlgzw&index=1&list=RD0wy51Tqlgzw
2) Vi intervjuar vår första lyssnare Daniel från Stockholm om hans uppvaknande och vad han tycker om podden
3) Patrik berättar om sitt uppvaknande genom medicinen och om hur läkemedelsindustrin fungerar
4) Nixons tal när han signerar Cancer dokumentet 1971 https://www.youtube.com/watch?v=E2dzEDnGqHY
5) Simon Shack gör oss sällskap och det blir som vanligt en del prat om NASA och ”astronauter”
6) Simon Shacks låt Look at yourself
Youtubevideos vi pratar om, the oiling of America https://www.youtube.com/watch?v=uJ0WJOQzrgg
Tomas Seyfried Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic https://www.youtube.com/watch?v=SEE-oU8_NSU
Pod om medicinhoaxet: The infectious myth David Crowe https://infectiousmyth.podbean.com/
Svenska bra bloggar om kost och hälsa: kostdoktorn.se/nytt
1) Galenskaparna om läkemedelsindustrin https://www.youtube.com/watch?v=0wy51Tqlgzw&index=1&list=RD0wy51Tqlgzw
2) Vi intervjuar vår första lyssnare Daniel från Stockholm om hans uppvaknande och vad han tycker om podden
3) Patrik berättar om sitt uppvaknande genom medicinen och om hur läkemedelsindustrin fungerar
4) Nixons tal när han signerar Cancer dokumentet 1971 https://www.youtube.com/watch?v=E2dzEDnGqHY
5) Simon Shack gör oss sällskap och det blir som vanligt en del prat om NASA och ”astronauter”
6) Simon Shacks låt Look at yourself
Youtubevideos vi pratar om, the oiling of America https://www.youtube.com/watch?v=uJ0WJOQzrgg
Tomas Seyfried Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic https://www.youtube.com/watch?v=SEE-oU8_NSU
Pod om medicinhoaxet: The infectious myth David Crowe https://infectiousmyth.podbean.com/
Svenska bra bloggar om kost och hälsa: kostdoktorn.se/nytt
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