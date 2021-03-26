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26.03.2021 Захват времени или русские песни поем с чертями вместе (Выпуск № 195 часть I (2)).
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5580 views • March 26, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Коррупция в Германии. Афера с масками/Смертельная Вакцина/Кому выгодны Экспресс тесты. https://www.youtube.com/watch?v=q6ma-eoReyI.
02:13 4-х летний ребенок чуть не умер от длительного ношения маски. https://vidio.blog/watch/PeqXs33JuxNzxiw Dr.Eric Nepute.
03:55 Пoбoчки? Переживём! Выездная бригада в@кцинаторов не желает общаться. Зoмби пришли уколоться. https://www.youtube.com/watch?v=7fxlI5kF-Mc.
13:45 Письмо слушателя. О работе в ковид-отделении.
17:46 В Дании детям в возрасте 10-12 лет могут разрешить смену пола. https://3rm.info/main/84223-bezumie-i-satanizm-v-danii-detjam-v-vozraste-10-12-let-mogut-razreshit-smenu-pola.html.
19:05 Письмо слушателя. Канцерогены в шоколаде.
21:37 Письмо слушателя. О скидочной карте.
23:57 Кусок мяса ожил. https://www.youtube.com/watch?v=5XKDrMdmeyw&;t=43s.
25:42 Сбор биометрии любыми путями. https://www.youtube.com/watch?v=ga6mbCJoQTU.
26:33 Письмо слушателя. ПРИВИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕПЕРЬ НАСЕЛЕНИЕ СИРЕНЫ ЗАВОЮТ И ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПОКИНУТЬ ДОМА.
30:01 ВОТ ЧТО ДЕЛАЮТ С МИРОМ И НАМИ... https://www.brighteon.com/71cd462d-bd45-4caa-a7c5-b455266ccba0.
40:03 СНЕГ ПЛАВИТЬСЯ. https://t.me/PRAVDASILNEE/171.
40:35 СНЕГ ГОРИТ. https://t.me/PRAVDASILNEE/173.
44:15 Деревенский "ДУРАЧОК" решил спасти свою ДЕРЕВНЮ... Над ним смеялись, но ему это УДАЛОСЬ... https://www.youtube.com/watch?v=_V7jMMsPr7E.
55:20 Письмо слушателя. В водоканале никого не уволили за отказ прививаться.
55:51 Письмо слушателя. Необходимо отказаться от супермаркетов.
56:39 Письмо слушателя. Прививки из-за страха.
57:55 100. БАНАНИ ПО КИЇВСЬКИ Первый Деловой Телеканал 23.12.2015. https://youtu.be/TWK7lI-De-k.
01:02:50 67 Украинец создал теплицу термос и выращивает 15 килограммовые ананасы. https://youtu.be/5t61E2p292k.
01:08:30 "Валаамские монахи выращивают ананасы" на YouTube. https://youtu.be/X-f6rx6fqac
01:09:53 Письмо слушателя. Банки управляют миром.
01:15:07 Как научиться молиться в миру? Цикл "Голос Афона". https://www.youtube.com/watch?v=mJT3_OMf7QM.
Сегодня мы узнаем, что маски оказывают негативное влияние не только на взрослого человека, но и на детей. Поговорим о том, почему люди соглашаются добровольно делать натестированную прививку: из-за страха, из-за давления на работе, ради некоторых преимуществ. Также напомним, что необходимо действовать сообща – отказывать от вакцинации всем коллективом на работе. Увидим как внедряется план 2019 года с помощью вышек. Также увидим, как с помощью термотеплиц можно выращивать крупные урожаи цитрусовых и другие экзотические фрукты. Послушаем как научиться правильно молиться.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Коррупция в Германии. Афера с масками/Смертельная Вакцина/Кому выгодны Экспресс тесты. https://www.youtube.com/watch?v=q6ma-eoReyI.
02:13 4-х летний ребенок чуть не умер от длительного ношения маски. https://vidio.blog/watch/PeqXs33JuxNzxiw Dr.Eric Nepute.
03:55 Пoбoчки? Переживём! Выездная бригада в@кцинаторов не желает общаться. Зoмби пришли уколоться. https://www.youtube.com/watch?v=7fxlI5kF-Mc.
13:45 Письмо слушателя. О работе в ковид-отделении.
17:46 В Дании детям в возрасте 10-12 лет могут разрешить смену пола. https://3rm.info/main/84223-bezumie-i-satanizm-v-danii-detjam-v-vozraste-10-12-let-mogut-razreshit-smenu-pola.html.
19:05 Письмо слушателя. Канцерогены в шоколаде.
21:37 Письмо слушателя. О скидочной карте.
23:57 Кусок мяса ожил. https://www.youtube.com/watch?v=5XKDrMdmeyw&;t=43s.
25:42 Сбор биометрии любыми путями. https://www.youtube.com/watch?v=ga6mbCJoQTU.
26:33 Письмо слушателя. ПРИВИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕПЕРЬ НАСЕЛЕНИЕ СИРЕНЫ ЗАВОЮТ И ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПОКИНУТЬ ДОМА.
30:01 ВОТ ЧТО ДЕЛАЮТ С МИРОМ И НАМИ... https://www.brighteon.com/71cd462d-bd45-4caa-a7c5-b455266ccba0.
40:03 СНЕГ ПЛАВИТЬСЯ. https://t.me/PRAVDASILNEE/171.
40:35 СНЕГ ГОРИТ. https://t.me/PRAVDASILNEE/173.
44:15 Деревенский "ДУРАЧОК" решил спасти свою ДЕРЕВНЮ... Над ним смеялись, но ему это УДАЛОСЬ... https://www.youtube.com/watch?v=_V7jMMsPr7E.
55:20 Письмо слушателя. В водоканале никого не уволили за отказ прививаться.
55:51 Письмо слушателя. Необходимо отказаться от супермаркетов.
56:39 Письмо слушателя. Прививки из-за страха.
57:55 100. БАНАНИ ПО КИЇВСЬКИ Первый Деловой Телеканал 23.12.2015. https://youtu.be/TWK7lI-De-k.
01:02:50 67 Украинец создал теплицу термос и выращивает 15 килограммовые ананасы. https://youtu.be/5t61E2p292k.
01:08:30 "Валаамские монахи выращивают ананасы" на YouTube. https://youtu.be/X-f6rx6fqac
01:09:53 Письмо слушателя. Банки управляют миром.
01:15:07 Как научиться молиться в миру? Цикл "Голос Афона". https://www.youtube.com/watch?v=mJT3_OMf7QM.
Сегодня мы узнаем, что маски оказывают негативное влияние не только на взрослого человека, но и на детей. Поговорим о том, почему люди соглашаются добровольно делать натестированную прививку: из-за страха, из-за давления на работе, ради некоторых преимуществ. Также напомним, что необходимо действовать сообща – отказывать от вакцинации всем коллективом на работе. Увидим как внедряется план 2019 года с помощью вышек. Также увидим, как с помощью термотеплиц можно выращивать крупные урожаи цитрусовых и другие экзотические фрукты. Послушаем как научиться правильно молиться.
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