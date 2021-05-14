Ο ΙΕΡΕΑΣ, ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΑ ΜΜΕ, ΑΠΟ ΤΑ ΣΙΛΑΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΝ FOCUS FM 103,6. «Είναι του διαβόλου το να καταπιέζεις έναν άνθρωπο εξαναγκαστικά να δεχθεί αυτό που θέλεις».

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

11 views • May 14, 2021

https://trelogiannis.blogspot.com/2021/05/focus-fm.html , https://www.brighteon.com/7cee7e17-c4e1-467f-ba82-356d3289acda .



Θέση για τον τρόπο με τον οποίο μετέδωσαν μέρος των δηλώσεών του ορισμένα ΜΜΕ πήρε μιλώντας στον Focus FM 103.6 και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη o Ιερέας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέων Σιλάτων Χαλκιδικής.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσα μαζικής ενημέρωσης απομόνωσαν δηλώσεις του πατέρα Γεωργίου μεταδίδοντας επί της ουσίας ότι ο ίδιος «απαγόρευσε σε εμβολιασμένους και όσους φορούν μάσκα να πάνε στην εκκλησία». Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, όπως ξεκαθάρισε μιλώντας στον Focus FM.

«Αδιαφορώ για τους ανθρώπους που λένε συνεχώς ψέματα» ήταν η απάντηση του πατέρα Γεωργίου.

«Είπα ότι από εδώ και πέρα δεν θα μπαίνει κανένας στην εκκλησία με μάσκα, με εμβόλιο και τους ρώτησα “σας άρεσε αυτό; Ξέρω ότι δεν σας άρεσε. Γιατί αυτό είναι του διαβόλου”.» ανέφερε εξηγώντας «Δεν είπα ότι το εμβόλιο είναι του διαβόλου. Είναι το να καταπιέζεις έναν άνθρωπο εξαναγκαστικά να δεχθεί αυτό που θέλεις».

Υπερασπίστηκε την πλήρη ελευθερία του ανθρώπου και επισήμανε «στο θέμα του εκκλησιασμού είμαι τελείως ελεύθερος. Δεν εξαναγκάζω κανέναν να βάλει ή να μη βάλει μάσκα, να κάνει ή να μη κάνει το εμβόλιο, άσχετα με την προσωπική μου άποψη.»

Τόνισε ότι έχει αντίθετη άποψη αλλά δείχνει σεβασμό σε κάθε άνθρωπο. «Εάν θέλετε κάντε το εμβόλιο, κάντε τέστ, βάλτε μάσκες. Εγώ οφείλω να μη διώξω αυτόν που θα έρθει προς εμένα. Κανένας ιερέας δεν έχει κανένα δικαίωμα να διώχνει κανένα Χριστιανό από την εκκλησία.» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Δεν μπορώ να κάνω ούτε το νοσοκόμο, ούτε τον γιατρό, ούτε τον αστυνόμο (…) Η εκκλησία είναι χώρος λατρείας» κατέληξε ο πατέρας Γεώργιος.





ΩΣΤΟΣΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ KAI ΠΑΝΤΟΥ Ο ΙΕΡΕΑΣ, ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΑ ΜΜΕ, ΑΠΟ ΤΑ ΣΙΛΑΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΝ FOCUS FM 103,6. «Είναι του διαβόλου το να καταπιέζεις έναν άνθρωπο εξαναγκαστικά να δεχθεί αυτό που θέλεις» https://ugetube.com/watch/SSjsBWDE8w5jgK1 https://rumble.com/vh0tpv--focus-fm-1036.html . ΠΗΓΕΣ: https://youtu.be/V_J6zPxWZqc Θέση για τον τρόπο με τον οποίο μετέδωσαν μέρος των δηλώσεών του ορισμένα ΜΜΕ πήρε μιλώντας στον Focus FM 103.6 και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη o Ιερέας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέων Σιλάτων Χαλκιδικής.Υπενθυμίζεται ότι, μέσα μαζικής ενημέρωσης απομόνωσαν δηλώσεις του πατέρα Γεωργίου μεταδίδοντας επί της ουσίας ότι ο ίδιος «απαγόρευσε σε εμβολιασμένους και όσους φορούν μάσκα να πάνε στην εκκλησία». Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, όπως ξεκαθάρισε μιλώντας στον Focus FM.«Αδιαφορώ για τους ανθρώπους που λένε συνεχώς ψέματα» ήταν η απάντηση του πατέρα Γεωργίου.«Είπα ότι από εδώ και πέρα δεν θα μπαίνει κανένας στην εκκλησία με μάσκα, με εμβόλιο και τους ρώτησα “σας άρεσε αυτό; Ξέρω ότι δεν σας άρεσε. Γιατί αυτό είναι του διαβόλου”.» ανέφερε εξηγώντας «Δεν είπα ότι το εμβόλιο είναι του διαβόλου. Είναι το να καταπιέζεις έναν άνθρωπο εξαναγκαστικά να δεχθεί αυτό που θέλεις».Υπερασπίστηκε την πλήρη ελευθερία του ανθρώπου και επισήμανε «στο θέμα του εκκλησιασμού είμαι τελείως ελεύθερος. Δεν εξαναγκάζω κανέναν να βάλει ή να μη βάλει μάσκα, να κάνει ή να μη κάνει το εμβόλιο, άσχετα με την προσωπική μου άποψη.»Τόνισε ότι έχει αντίθετη άποψη αλλά δείχνει σεβασμό σε κάθε άνθρωπο. «Εάν θέλετε κάντε το εμβόλιο, κάντε τέστ, βάλτε μάσκες. Εγώ οφείλω να μη διώξω αυτόν που θα έρθει προς εμένα. Κανένας ιερέας δεν έχει κανένα δικαίωμα να διώχνει κανένα Χριστιανό από την εκκλησία.» ανέφερε, μεταξύ άλλων.«Δεν μπορώ να κάνω ούτε το νοσοκόμο, ούτε τον γιατρό, ούτε τον αστυνόμο (…) Η εκκλησία είναι χώρος λατρείας» κατέληξε ο πατέρας Γεώργιος.ΩΣΤΟΣΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ KAI ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e Keywords lieschristtruthnwozionismwhoantichrist666genosidehellasplandemic

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