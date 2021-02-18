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Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ
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684 views • February 18, 2021
Ζώντας μια ζωή που μοιάζει πιο περίεργη από ταινίες φαντασίας, με ειδικούς να διασύρονται ανα ώρα που λέει ο λόγος και να δείχνουν πως η μόνη τους εξειδίκευση είναι η εφαρμογή της ατζέντας, εξουσίες που όχι μόνο είναι εκτός ουσίας αλλά δεν αποφασίζουν πλέον για τίποτα και πολίτες σε μεγάλο αριθμό πλήρως υπάκουους σε κάθε προσβολή της αξιοπρέπειας τους δεν είναι μόνο κοινό στοιχείο ο παραλογισμός αλλά και η συμμόρφωση όλων σε μια ανώτερη αυθεντία από αυτούς, δε βρίσκεις;
Μέσα στην έκπληξή μας δεν μπορούμε παρα να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν όλα αυτά. Σε αυτό το επεισόδιο βγήκα από την άμεση επικαιρότητα με σκοπό να κοιτάξω λίγο περισσότερο βαθιά στο ποιά είναι τα κίνητρα, τι κάνει τους ανθρώπους και συμπεριφέρονται τόσο εξωφρενικά. Έδειξα παλιότερες κοινωνικές έρευνες όπως του Μίλγκραμ και του Ας και νεότερες οι οποίες δημιουργούν πάμπολλες αφορμές για πολύ ενδιαφέρουσα και πολυεπίπεδη ανάλυση και πιστεύω, επίσης, εξηγήσεις.
Kαι μιας και η υγεία είναι πολύ της μόδας τελευταία κοιτάξαμε και συγκεκριμένα τι συμβαίνει εκεί με τα αποτελέσματα των αυθεντιών. Τα παραπάνω δεν είναι χρήσιμα μόνο για την κατανόηση του τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή αλλά και επειδή ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό είναι επιδράσεις που ενυπάρχουν ακόμα μέσα μας σε κάποιο βαθμό καθώς η παρέμβαση στο νου μας συνέβαινε από πάντα και είναι μεγάλη αλλά και γοητευτική η διαδρομή της πραγματικής απελευθέρωσης.
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Kary Mullis on Fauci https://youtu.be/5aISPlTLbJo
Asch Conformity Experiment https://youtu.be/TYIh4MkcfJA
Social Conformity - Brain Games https://youtu.be/o8BkzvP19v4
Conformity Experiment https://youtu.be/TrTk6DsEJ2Q
ΣΦΥΓΜΟΣ TV: Το βίντεο που πρέπει να δουν όλοι οι Έλληνες
https://youtu.be/0jdEW9G9brs?t=3926
The Milgram Experiment By Saul McLeod 2008 https://www.uncp.edu/sites/default/files/2019-01/Milgrim%20Experiment%20Common%20Lit.pdf
Revisiting Milgram’s shocking obedience experiments https://theconversation.com/revisiting-milgrams-shocking-obedience-experiments-24787
Modern Milgram experiment sheds light on power of authority https://www.nature.com/news/modern-milgram-experiment-sheds-light-on-power-of-authority-1.19408
Experimental Studies of Belief Dependence of Observations and of Resistance to Conceptual Change https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s1532690xci0902_1
Hofling Hospital Experiment https://www.simplypsychology.org/hofling-obedience.html
Medication Errors Observed in 36 Health Care Facilities https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/212740
Is US Healthcare System the best in the world? Barbara Starfield MD https://angelokarageorgos.gr/Files/USHealthBest%20Barbara%20Starfield.pdf
Μέσα στην έκπληξή μας δεν μπορούμε παρα να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν όλα αυτά. Σε αυτό το επεισόδιο βγήκα από την άμεση επικαιρότητα με σκοπό να κοιτάξω λίγο περισσότερο βαθιά στο ποιά είναι τα κίνητρα, τι κάνει τους ανθρώπους και συμπεριφέρονται τόσο εξωφρενικά. Έδειξα παλιότερες κοινωνικές έρευνες όπως του Μίλγκραμ και του Ας και νεότερες οι οποίες δημιουργούν πάμπολλες αφορμές για πολύ ενδιαφέρουσα και πολυεπίπεδη ανάλυση και πιστεύω, επίσης, εξηγήσεις.
Kαι μιας και η υγεία είναι πολύ της μόδας τελευταία κοιτάξαμε και συγκεκριμένα τι συμβαίνει εκεί με τα αποτελέσματα των αυθεντιών. Τα παραπάνω δεν είναι χρήσιμα μόνο για την κατανόηση του τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή αλλά και επειδή ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό είναι επιδράσεις που ενυπάρχουν ακόμα μέσα μας σε κάποιο βαθμό καθώς η παρέμβαση στο νου μας συνέβαινε από πάντα και είναι μεγάλη αλλά και γοητευτική η διαδρομή της πραγματικής απελευθέρωσης.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Kary Mullis on Fauci https://youtu.be/5aISPlTLbJo
Asch Conformity Experiment https://youtu.be/TYIh4MkcfJA
Social Conformity - Brain Games https://youtu.be/o8BkzvP19v4
Conformity Experiment https://youtu.be/TrTk6DsEJ2Q
ΣΦΥΓΜΟΣ TV: Το βίντεο που πρέπει να δουν όλοι οι Έλληνες
https://youtu.be/0jdEW9G9brs?t=3926
The Milgram Experiment By Saul McLeod 2008 https://www.uncp.edu/sites/default/files/2019-01/Milgrim%20Experiment%20Common%20Lit.pdf
Revisiting Milgram’s shocking obedience experiments https://theconversation.com/revisiting-milgrams-shocking-obedience-experiments-24787
Modern Milgram experiment sheds light on power of authority https://www.nature.com/news/modern-milgram-experiment-sheds-light-on-power-of-authority-1.19408
Experimental Studies of Belief Dependence of Observations and of Resistance to Conceptual Change https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s1532690xci0902_1
Hofling Hospital Experiment https://www.simplypsychology.org/hofling-obedience.html
Medication Errors Observed in 36 Health Care Facilities https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/212740
Is US Healthcare System the best in the world? Barbara Starfield MD https://angelokarageorgos.gr/Files/USHealthBest%20Barbara%20Starfield.pdf
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