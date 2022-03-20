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Mensajes subliminales al descubierto. Programación predictiva.
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31 views • March 20, 2022
Mensajes subliminales al descubierto. Programación predictiva.
La mayoría es ganado que sirve como alimento de los más poderosos; los han convertido en desechables al servicio de una minoría que sólo busca su beneficio.
Los medios de comunicación los mantienen sedados, dormidos e hipnotizados al decirles qué hacer, qué comprar, qué decir…qué creer.
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La mayoría es ganado que sirve como alimento de los más poderosos; los han convertido en desechables al servicio de una minoría que sólo busca su beneficio.
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