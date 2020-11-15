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B.I.G. Interview с Егором Мироновым о Германской Новой Медицине
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615 views • November 15, 2020
Что же такое Германская Новая Медицина, как она относится к человеку, его психическому и физическому состоянию, и как помочь болеющему человеку с точки зрения Германской Новой Медицины.
Материалы в тему
• Онкопсихология – Германская новая медицина – Альтернативные методы излечения рака https://medalternativa.info/entry/onkopsihologiya-10/
• Пандемический театр. Теория инфекционных болезней — и её криминальная история (текстовая версия) https://medalternativa.info/entry/pandemicheskij-teatr-tekst/
• Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
• Доктор Райк Хамер: «Железный закон рака» https://medalternativa.info/entry/rajk-hamer/
• Доктор Хамер и Железное правило рака (1984) https://medalternativa.info/video/doktor-hamer/
Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info
Материалы в тему
• Онкопсихология – Германская новая медицина – Альтернативные методы излечения рака https://medalternativa.info/entry/onkopsihologiya-10/
• Пандемический театр. Теория инфекционных болезней — и её криминальная история (текстовая версия) https://medalternativa.info/entry/pandemicheskij-teatr-tekst/
• Ключевые факторы успеха при натуральном лечении рака. Борис Гринблат https://medalternativa.info/our/speak/klyuchevye-faktory/
• Доктор Райк Хамер: «Железный закон рака» https://medalternativa.info/entry/rajk-hamer/
• Доктор Хамер и Железное правило рака (1984) https://medalternativa.info/video/doktor-hamer/
Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info
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