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Лучшие русские песни из кинофильмов от Кавер группы № 127
Event Legenda
Event Legenda
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3 views • September 09, 2022

Наши любимые песни за последние 50 лет из кинофильмов - от юности до самых зажигательных хитов 2000х!От такого репертуара не сможет остаться равнодушным ни одна аудитория гостей на корпоративе, юбилее, свадьбе - радость и веселье заполнит души всех!

Веселая Кавер-группа будет отличным завершением любого мероприятия!


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