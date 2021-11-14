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Вводимая ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА С ЧИПОМ — это тотальный контроль и зомбирование населения
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2086 views • November 14, 2021
Вводимая ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА С ЧИПОМ — это тотальный контроль и зомбирование населения
Свидетельства об угрозе нанесения лазерного «начертания зверя», опасности «биометрии», чипизации, генетической модификации, воздействия на ДНК (видео) - https://usmalos.com/novosti/2019/05/04/nanesenie-lazernogo-nachertaniya-zverya-opasnost-biometrii-chipizaciya-vozdejstviya-na-dnk/
БИОМЕТРИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ, ЧИПИРОВАНИЕ — всё это по сути самое настоящее рабство. За красивой карточкой скрывается полный контроль над человеком, над его волей и разумом и отключение его от жизненно необходимых ресурсов, если он в чём-то «провинится» перед демоническими властями и если не согласился принять гибельное для души «начертание», метку зверя 666, чипироваться, признать зверя-Антихриста (дьявола) за «спасителя», в его тираническом Новом мировом порядке.
Будьте всегда вне «системы Зверь» Антихриста!
Только Абсолютная Энергия Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Защищает от таких воздействий, технологий порабощения.
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Да Свершится ПреобРАжение, Да Наступит Царствие Любви Матери Света!
https://usmalos.com/
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Свидетельства об угрозе нанесения лазерного «начертания зверя», опасности «биометрии», чипизации, генетической модификации, воздействия на ДНК (видео) - https://usmalos.com/novosti/2019/05/04/nanesenie-lazernogo-nachertaniya-zverya-opasnost-biometrii-chipizaciya-vozdejstviya-na-dnk/
БИОМЕТРИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ, ЧИПИРОВАНИЕ — всё это по сути самое настоящее рабство. За красивой карточкой скрывается полный контроль над человеком, над его волей и разумом и отключение его от жизненно необходимых ресурсов, если он в чём-то «провинится» перед демоническими властями и если не согласился принять гибельное для души «начертание», метку зверя 666, чипироваться, признать зверя-Антихриста (дьявола) за «спасителя», в его тираническом Новом мировом порядке.
Будьте всегда вне «системы Зверь» Антихриста!
Только Абсолютная Энергия Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Защищает от таких воздействий, технологий порабощения.
МОЛИТВА СВЕТА
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Да Будет Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Пошли мне Свет!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Защити меня Своим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
ПоРАзи Своим Светом Тьму!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ возполняюсь Тобой!
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!
Азъ излучаю Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Тварится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Струится Свет!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ПоРАжает Тьму!
Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС
Свет ОтРАжает Тьму!
Да Свершится ПреобРАжение, Да Наступит Царствие Любви Матери Света!
https://usmalos.com/
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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