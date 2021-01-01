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01.01.2021. Новости. Предсказание дается, чтобы не исполниться (Выпуск № 183 часть I (1)).
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4766 views • December 31, 2020
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и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:29 Библия. Книга пророка Ионы. Ветхий Завет (читает Александр Бондаренко). https://www.youtube.com/watch?v=910ZLB4Pj38.
14:27 ХОРОШИЕ НОВОСТИ! БОГОРОДИЦА НАШЛА ПОКАЯНИЕ! БУДЕТ МЕНЬШЕ СКОРБЕЙ, ЧЕМ МЫ ОЖИДАЕМ. https://www.youtube.com/watch?v=lnPyst8z0tQ.
18:50 Письмо слушателя. Корона вирус толкуется, как бездна по-гречески.
21:37 Борис Ратников ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕЛФИ
ПОЛНОСТЬЮ. https://www.youtube.com/watch?v=ntOIwH3LWkw&;list=WL&index=21.
33:12 Паисий Святогорец -- Заглушенная совесть. https://www.youtube.com/watch?v=k_o3kvImrzs&;list=WL&index=4.
51:26 ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ | ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК | ПСИХОТРОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=OsNrMjDOIF4&feature=emb_title.
01:02:50 ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНАЯ ПРАВДА ГЕНИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=_8K1nKNHfJI&;feature=youtu.be .
01:16:16 Существуют ли лучи холода? https://www.youtube.com/watch?v=mW4T0ZaiGno.
Сегодня мы поговорим о том зачем на самом деле человечеству даются предсказания. Так же поговорим о цифровых двойниках человека, которые создаются для управления человеком, и для того, чтобы забирать у него энергию. Обсудим, почему нельзя оставлять свои биометрические данные, нельзя делать селфи и выкладывать их в различные соцсети. Послушаем последнее обращение Петра Горяева.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:29 Библия. Книга пророка Ионы. Ветхий Завет (читает Александр Бондаренко). https://www.youtube.com/watch?v=910ZLB4Pj38.
14:27 ХОРОШИЕ НОВОСТИ! БОГОРОДИЦА НАШЛА ПОКАЯНИЕ! БУДЕТ МЕНЬШЕ СКОРБЕЙ, ЧЕМ МЫ ОЖИДАЕМ. https://www.youtube.com/watch?v=lnPyst8z0tQ.
18:50 Письмо слушателя. Корона вирус толкуется, как бездна по-гречески.
21:37 Борис Ратников ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ СЕЛФИ
ПОЛНОСТЬЮ. https://www.youtube.com/watch?v=ntOIwH3LWkw&;list=WL&index=21.
33:12 Паисий Святогорец -- Заглушенная совесть. https://www.youtube.com/watch?v=k_o3kvImrzs&;list=WL&index=4.
51:26 ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ | ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК | ПСИХОТРОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=OsNrMjDOIF4&feature=emb_title.
01:02:50 ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНАЯ ПРАВДА ГЕНИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=_8K1nKNHfJI&;feature=youtu.be .
01:16:16 Существуют ли лучи холода? https://www.youtube.com/watch?v=mW4T0ZaiGno.
Сегодня мы поговорим о том зачем на самом деле человечеству даются предсказания. Так же поговорим о цифровых двойниках человека, которые создаются для управления человеком, и для того, чтобы забирать у него энергию. Обсудим, почему нельзя оставлять свои биометрические данные, нельзя делать селфи и выкладывать их в различные соцсети. Послушаем последнее обращение Петра Горяева.
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