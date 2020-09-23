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Фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Серия 3. Вакцины КПК и АКДС
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927 views • September 23, 2020
В 3-й серии фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» речь пойдет о вакцине КПК (против кори, паротита и краснухи), а также о вакцине АКДС (против коклюша, дефтерии, столбняка). Вы услышите мнение экспертов по поводу безопасности и эффективности этих вакцин, а также истории пострадавших.
В качестве описания предлагаем вам почитать цитаты из фильма:
«Во время многих вспышек кори, во время вспышек коклюша было установлено, что 80, 90, 95 процентов... и были даже такие вспышки, где все 100% заболевших были ранее привиты».
«По информации агентства "Вестник Здоровья Калифорнии", 86% всех заразившихся корью в Диснейленде во время вспышки в 2014-м, были полностью привиты КПК. Но вину за эту вспышку возложили на непривитых, несмотря на то, что 86% заболевших было привито. Стоит отметить, что вспышка кори в Диснейленде была поводом для того, чтобы протащить через Сенат законопроект номер 277, который сделал прививки обязательными для всех школьников в Калифорнии, и отменил все возможности для отказа».
«Давайте рассуждать логично. Если бы прививки работали, если бы они давали людям иммунитет, тогда всякий раз во время вспышки кори или коклюша заболевать должны были бы только непривитые дети. Это было бы логично, верно? Но мы видим другое. Эпидемии случаются и среди привитого населения. Паротитный компонент вакцины КПК удручающе неэффективен. И мы видим, что происходят вспышки наподобие паротита в Гарварде, когда заболели только привитые. И тогда люди начинают задумываться: "А зачем мне эта прививка? Зачем рисковать здоровьем моих детей, если они неэффективны? Зачем подвергать их риску всех этих побочных эффектов?"»
«Тех, кто не следует прививочному графику, пытаются обвинить в жестокости не только по отношению к их детям, но и к другим окружающим детям. Конечно, здравый смысл подсказывает – если прививки работают, то почему вас так беспокоит, что мой ребенок не привит, верно? Этим они невольно признают, что сами не верят в то, что прививки работают! Зачем вы тогда прививаете своего ребенка, если боитесь, что непривитые заразят его? Разве прививки не обладают суперзащитой? Это же абсурд! Но, как известно, живые вакцины наподобие КПК сеют инфекцию в организме привитых, и они распространяют частицы вируса повсюду, тем самым заражая непривитых. Так что происходит совершенно обратное».
«Многие люди будут весьма рассержены тем, что я сейчас собираюсь сказать. Они полагают, что корь – это смертоносное заболевание. Но это не так. Этот страх нагнетается и эксплуатируется для того, чтобы принудить людей к вакцинации. Но корь вовсе не представляет никакой смертельной опасности для более чем 99% всех заболевших».
«Я описал множество опубликованных исследований, где изучался эффект таких заболеваний, как корь, ветрянка и краснуха. В нескольких из этих исследований сотни, тысячи людей, которые перенесли данные заболевания, сравнили с теми, кто ими не болел. Вне всякого сомнения, было доказано, что эти заболевания стимулировали иммунную систему, подготовили и обучили ее для более эффективного функционирования в будущем. У этих людей ниже вероятность заболеть многими видами рака. Я также описал в своих книгах несколько исследований, которые показали, что эти болезни защищают в будущем от сердечно-сосудистых заболеваний. Я исследовал материалы из Национальной Лаборатории Медицины на эту тему, они есть на сайте GreenMedinfo, и выяснил, что выявлено множество профилактических эффектов кори. Это, например, снижение вероятности рака, смертности от сердечных заболеваний, разных атопических болезней, которые весьма распространены и связаны с аутоиммунностью, как, например, дерматит».
«Есть мнение, что для роста и развития нашей иммунной системы людям необходимо сталкиваться с естественными инфекциями. И если их внезапно исключить, иммунная система начинает воевать сама с собой, и появляется целый каскад различных аутоиммунных заболеваний. Мы нуждаемся в нашем микробиоме, а он, в основном, состоит из вирусов, грибков и бактерий. И если мы не позволяем инфекциям и микроорганизмам помочь тренировать иммунную систему, она начинает атаковать и разрушать нас изнутри».
Читать полное описание по ссылке: https://goo.gl/b3KL5M
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Предыдущие части фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» смотрите на нашем сайте: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin или ютуб-канале: https://goo.gl/hBEUH2
В качестве описания предлагаем вам почитать цитаты из фильма:
«Во время многих вспышек кори, во время вспышек коклюша было установлено, что 80, 90, 95 процентов... и были даже такие вспышки, где все 100% заболевших были ранее привиты».
«По информации агентства "Вестник Здоровья Калифорнии", 86% всех заразившихся корью в Диснейленде во время вспышки в 2014-м, были полностью привиты КПК. Но вину за эту вспышку возложили на непривитых, несмотря на то, что 86% заболевших было привито. Стоит отметить, что вспышка кори в Диснейленде была поводом для того, чтобы протащить через Сенат законопроект номер 277, который сделал прививки обязательными для всех школьников в Калифорнии, и отменил все возможности для отказа».
«Давайте рассуждать логично. Если бы прививки работали, если бы они давали людям иммунитет, тогда всякий раз во время вспышки кори или коклюша заболевать должны были бы только непривитые дети. Это было бы логично, верно? Но мы видим другое. Эпидемии случаются и среди привитого населения. Паротитный компонент вакцины КПК удручающе неэффективен. И мы видим, что происходят вспышки наподобие паротита в Гарварде, когда заболели только привитые. И тогда люди начинают задумываться: "А зачем мне эта прививка? Зачем рисковать здоровьем моих детей, если они неэффективны? Зачем подвергать их риску всех этих побочных эффектов?"»
«Тех, кто не следует прививочному графику, пытаются обвинить в жестокости не только по отношению к их детям, но и к другим окружающим детям. Конечно, здравый смысл подсказывает – если прививки работают, то почему вас так беспокоит, что мой ребенок не привит, верно? Этим они невольно признают, что сами не верят в то, что прививки работают! Зачем вы тогда прививаете своего ребенка, если боитесь, что непривитые заразят его? Разве прививки не обладают суперзащитой? Это же абсурд! Но, как известно, живые вакцины наподобие КПК сеют инфекцию в организме привитых, и они распространяют частицы вируса повсюду, тем самым заражая непривитых. Так что происходит совершенно обратное».
«Многие люди будут весьма рассержены тем, что я сейчас собираюсь сказать. Они полагают, что корь – это смертоносное заболевание. Но это не так. Этот страх нагнетается и эксплуатируется для того, чтобы принудить людей к вакцинации. Но корь вовсе не представляет никакой смертельной опасности для более чем 99% всех заболевших».
«Я описал множество опубликованных исследований, где изучался эффект таких заболеваний, как корь, ветрянка и краснуха. В нескольких из этих исследований сотни, тысячи людей, которые перенесли данные заболевания, сравнили с теми, кто ими не болел. Вне всякого сомнения, было доказано, что эти заболевания стимулировали иммунную систему, подготовили и обучили ее для более эффективного функционирования в будущем. У этих людей ниже вероятность заболеть многими видами рака. Я также описал в своих книгах несколько исследований, которые показали, что эти болезни защищают в будущем от сердечно-сосудистых заболеваний. Я исследовал материалы из Национальной Лаборатории Медицины на эту тему, они есть на сайте GreenMedinfo, и выяснил, что выявлено множество профилактических эффектов кори. Это, например, снижение вероятности рака, смертности от сердечных заболеваний, разных атопических болезней, которые весьма распространены и связаны с аутоиммунностью, как, например, дерматит».
«Есть мнение, что для роста и развития нашей иммунной системы людям необходимо сталкиваться с естественными инфекциями. И если их внезапно исключить, иммунная система начинает воевать сама с собой, и появляется целый каскад различных аутоиммунных заболеваний. Мы нуждаемся в нашем микробиоме, а он, в основном, состоит из вирусов, грибков и бактерий. И если мы не позволяем инфекциям и микроорганизмам помочь тренировать иммунную систему, она начинает атаковать и разрушать нас изнутри».
Читать полное описание по ссылке: https://goo.gl/b3KL5M
Благодарим всех, кто оказал поддержку проекту по переводу новых материалов!
Если вам интересны материалы проекта МедАльтернатива.инфо, вы можете поддержать работу проекта по наполнению наших ресурсов новыми материалами. Вместе мы сможем больше! Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Предыдущие части фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» смотрите на нашем сайте: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-vaktsin или ютуб-канале: https://goo.gl/hBEUH2
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