Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 104. Читает Автор

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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 104.

Видео на Ютуб https://youtu.be/OO-sRY0b5x4

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-104

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Сегодня принято изчисление в родовой системе до 7-го колена. С чем это связано, почему именно «до седьмого»?

04:28 — В Новом Веке будет изчисление «до какого-то колена»?

05:54 — Верно ли изречение: «земные души»? — Т.е. они постоянно воплощаются только на Земле?

06:34 — Существует принадлежности душ к определённым планетам, или чему?

08:01 — Некогда у Земли было три Луны. Как появились на Небе Леля и Фата?

11:15 — Венеру можно ли назвать Митрой?

15:36 — В чём символизм Эридана, реки, куда был низвергнут Фаэтон?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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