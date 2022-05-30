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Entrevue Etienne Chouard - Radio-Québec : L'usurpation du pouvoir démocratique
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2 views • May 30, 2022
25 mai 2022 : https://rumble.com/v162577-chouard-lusurpation-du-pouvoir-dmocratique.html
Radio-Québec : https://rumble.com/user/RadioQuebec
https://www.radioquebec.tv/#sociofinancement
Entretien avec Étienne Chouard sur la dérive totalitaire des démocraties occidentales.
Etienne Chouard : « Fondamentalement il n'y a rien de changé, c'est un processus qui a commencé il y a longtemps et qui avance progressivement sans qu'il y ait aucune résistance. En fait, Montesquieu le disait déjà : “Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite". Par la disposition des choses, c'est à dire par les institutions que nous serions capables d'écrire, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que les pouvoirs aient à craindre quelque chose, qu'ils aient peur de quelque chose. Les pouvoirs qui n'ont peur de rien vont devenir abusifs et tyranniques, et plus encore si l'on continue à les laisser faire, ils vont devenir totalitaires c'est à dire prendre le contrôle total de toute la société et de chacune de nos vies. »
Radio-Québec : https://rumble.com/user/RadioQuebec
https://www.radioquebec.tv/#sociofinancement
Entretien avec Étienne Chouard sur la dérive totalitaire des démocraties occidentales.
Etienne Chouard : « Fondamentalement il n'y a rien de changé, c'est un processus qui a commencé il y a longtemps et qui avance progressivement sans qu'il y ait aucune résistance. En fait, Montesquieu le disait déjà : “Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite". Par la disposition des choses, c'est à dire par les institutions que nous serions capables d'écrire, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que les pouvoirs aient à craindre quelque chose, qu'ils aient peur de quelque chose. Les pouvoirs qui n'ont peur de rien vont devenir abusifs et tyranniques, et plus encore si l'on continue à les laisser faire, ils vont devenir totalitaires c'est à dire prendre le contrôle total de toute la société et de chacune de nos vies. »
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